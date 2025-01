Vyfoťte si dokonalou selfie s těmito tipy

Najděte svůj nejlepší úhel

Každý z nás má svůj jedinečný obličej a to, co jedné osobě lichotí, nemusí sedět druhé. Experimentujte s různými úhly, abyste našli ten, který vám nejvíce vyhovuje. Mnoho lidí vypadá lépe, když mírně nakloní hlavu nebo otočí obličej do strany. Vyhněte se focení přímo zepředu, protože to může zploštit vaše rysy.