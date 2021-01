5 nejlepších aplikací pro zkrášlení vašeho obličeje na selfie fotografiích

Zatímco muži si vyfotí za půl rok jedinou selfie fotku, a to často omylem, tak ženy si jsou schopné vyfotit hned několik takových fotografií během jednoho dne. S příchodem nových technologií dostalo slovíčko „krása“ úplně jiný význam – to, co jsme před 15 lety označovali na lidech za krásné už v dnešní době tak úplně krásné není. Především ženy totiž využívají různých filtrů a možností retušování, aby byly ještě krásnější než jsou. Bohužel, pokrok společnosti nemůžeme žádným způsobem zastavit. Buď jej budete jednoduše bojkotovat, anebo se na moderní vlně svezete také. Pokud patříte do druhé skupiny, bude se vám líbit tento článek – v něm se totiž podíváme na 5 nejlepších aplikací, které můžete využít pro zkrášlení selfie fotografií.

Facetune2

Pokud chcete na každé selfie fotografii vypadat naprosto perfektně, tak se vám bude líbit aplikace Facetune2. Jedná se o velmi jednoduchý editor pro selfie fotografie, který lze svým způsobem považovat za vlastního vizážistu. Jak už číslo 2 v názvu aplikace napovídá, tak se jedná o pokračování původní aplikace Facetune, která má i nadále mezi uživateli velký úspěch. Ať už chcete na vaší tváři vykouzlit perfektní make-up, popřípadě pokud chcete naopak vypadat přírodněji, tak v obou těchto případech Facetune2 využijete. Během několika sekund a kroků si můžete změnit vzhled zubů, odstranit různé pupínky a nedokonalosti, opravit špatné nasvícení tváře anebo třeba vylepšit make-up. Dámy, pokud tedy chcete na sociálních sítích zářit, a to bez nutnosti „malování se“, určitě po Facetune2 sáhnete.

Aplikaci Facetune2 stáhnete pomocí tohoto odkazu

Snapchat

Aplikace Snapchat byla populární především před několika lety, a to díky perfektnímu konceptu, který původně nikomu nedával smysl, avšak později se u něj inspirovaly i ostatní sociální sítě. V rámci aplikace Snapchat můžete odesílat fotografie, videa či zprávy, na které se příjemci mohou podívat pouze jednou – tedy pokud nenastavíte jinak. Snapchat každopádně bohužel usnul na vavřínech – svou aplikaci příliš nezdokonaloval a později přišel se stejným konceptem Instagram, který převzal žezlo. I nadále však zůstává Snapchat velmi populární a i když pozdě, tak přece se dočkáváme různých nových funkcí. Mimo jiné je Snapchat znám také díky nespočtu různých filtrů, ze kterých si stačí vybrat – od známého filtru, který z vás udělá psa, až po jednoduchou možnost pro přidání make-upu. Snapchat je jednoduše řečeno stará a ověřená klasika.

Aplikaci Snapchat stáhnete pomocí tohoto odkazu

FaceApp

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak už jste nejspíše o aplikaci FaceApp slyšeli. Tato aplikace zaznamenala naprostý boom před několika měsíci, a to díky jednoduchého filtru, který z vás dokázal udělat babičku či dědečka. Během několika dní FaceApp zaznamenal miliony stažení, a to i přesto, že se objevily různé spekulace o tom, že se veškeré nahrané fotografie ukládají na servery vývojářů. Boom samozřejmě po několika týdnech odezněl, to ale rozhodně neznamená, že by se aplikace vypařila. Stále ji můžete bezplatně stáhnout a stále bezvadně umí to, na co je stavěná. Využít můžete speciální filtry poháněné umělou inteligencí, dále můžete využít funkce pro úpravu pozadí, přidání efektů, apod. Nechybí speciální nástroje, pomocí kterých vytvoříte perfektně vypadají selfie pomocí jediného klepnutí. V rámci FaceApp si můžete například přidat vousy či knír, dámy se pak mohou podívat na to, jak by vypadaly s jinou barvou vlasů. Nechybí efekty, které dokáží aplikovat virtuální make-up, přidat objem vlasů anebo třeba odstranit vrásky a další nedokonalosti.

Aplikaci FaceApp stáhnete pomocí tohoto odkazu

AirBrush

S pomocí aplikace AirBrush můžete jednoduše upravovat všechny selfie fotografie tak, aby byly naprosto perfektní. Využít můžete rozsáhlé nástroje pro odstranění vrásek a pupínků, úpravu barvy pokožky, zbělení zubů a mnoho dalšího. AirBrush patří mezi jednu z nejpopulárnějších aplikací, která se zabývá úpravou selfie fotografií. Zakládá si především na naturálním vzhledu, tedy aby nebylo žádným způsobem možné poznat, že nějaké úpravy vznikly digitálně. Mimo tvář můžete využít funkce pro úpravu celého těla, anebo třeba pro zvýšení objemu vlasů či zvětšení očí. Nechybí také speciální filtry, pomocí kterých lze rozmazat pozadí, nastavit vinětaci či přidat světla. Filtry jsou samozřejmě do aplikace neustále přidávány v rámci aktualizací. Fotografie, které v AirBrush vytvoříte, samozřejmě můžete po úpravách rychle a jednoduše sdílet.

Aplikaci AirBrush stáhnete pomocí tohoto odkazu

Cymera

Pokud hledáte skvělou aplikaci pro úpravu selfie fotografií, která má velmi příjemné a jednoduché uživatelské prostředí, tak by se vám mohla líbit Cymera. Jedná se o velmi populární aplikaci, které důvěřuje jíž přes 200 milionů různých uživatelů. V rámci aplikace Cymera nechybí funkce pro zeštíhlení a zkrášlení obličeje, kromě toho můžete využít nástroje pro změnu odstínu pokožky anebo možnost aplikace všemožných filtrů. Součástí této aplikace je také tzv. beauty kamera, kterou lze využít pro aplikaci filtrů a efektů v reálném čase. Kromě tváře můžete v Cymera upravovat také celkový vzhled těla – můžete se nechat zeštíhlit anebo třeba zvětšit boky. Dále nechybí klasické možnosti pro úpravu jasu a kontrastu, výsledné fotografie můžete dále otáčet či oříznout, apod. Cymera je komplexní aplikace, která by se vám dost možná mohla hodit.

Aplikaci Cymera stáhnete pomocí tohoto odkazu