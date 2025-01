Apple chystá u iPhonů 17 Pro zásadní změnu designu zad. Jaká varianta je podle vás lepší?

Již pěkných pár měsíců se ve fanouškovském světě Applu šušká o tom, že se kalifornský gigant chystá u iPhonů 17 Pro poměrně zásadně přepracovat záda včetně foťákového modulu. Nedávno jsme pak dokonce zaslechly první komplexnější zprávy, které vzhled zad telefonů, nebo minimálně prototypů, se kterými Apple pracoval či pracuje, poodhalují. Právě díky tomu tak mohly vzniknout i první rendery odrážející údajný design, díky čemuž se tak můžeme podívat, na co se dost možná na podzim (ne)těšit.

Tak co, jaké variantě byste dali spíše přednost, pokud byste si z dvojice výše museli vybrat? Upřímně řečeno, nám v redakci by se vybíralo dost těžko a proto doufáme, že dosavadní informace o změně zad nakonec vyšumí a vzhled tohoto prvku se měnit nebude – nebo alespoň ne směrem, který mnozí leakeři prorokují. Oproti nynějšku si totiž troufáme říci, že by se jednalo spíše o downgrade.