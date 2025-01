Českem a Slovenskem se šíří další podvodné zprávy, pozor na ně

Váš balík dorazil do oblasti doručenia, ale nepodarilo sa nám ho doručiť. Aktualizujte informácie o svojej adrese. V opačnom prípade bude balík vrátený. https://s.postasknsmsn.sbs/s (Odpovedzte Y, ukončite textovú správu a znova ju otvorte, aby ste aktivovali odkaz, alebo odpovedzte T a vráťte balík predajcovi). Pokud takovou sms obdržíte ať už v českém nebo slovenském jazyce na svůj telefon, jediné, co udělejte je, že ji nahlaste Applu a poté smažte. Jakmile byste udělali to, co chce útočník v sms, na odkazu, který se kativuje budete vyzváni k zadání adresy, ale také čísla karty a bezpečnostních údajů od karty pro online platbu celního dluhu. Útočník tak získá přístup k vaší kartě a vysaje váš účet. Pozor na podobné sms a i když se to na první pohled může zdát jako jednoznačný podvod, vždy se najde někdo, kdo udělá co se píše v sms a přijde o nemalou částku. Informujte o podobných podvodech zejména starší lidi, své prarodiče, kteří jsou mnohem důvěřivější než dnešní generace.