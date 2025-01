Belkin na CES 2025: Nové audio produkty, nástroje pro tvůrce digitálního obsahu a prémiová nabíjecí řešení

Společnost Belkin, která je více než 40 let přední značkou spotřební elektroniky, představila nové produkty, které podtrhují dokonalost designu Belkin, oddanost kvalitě a závazek vytvářet produkty s odpovědností za životní prostředí.

Produkty Belkin lze zakoupit například zde

Vyrobeno zodpovědněji z až 90 % recyklovaných materiálů

Před dvěma lety oznámil Belkin rozhodnutí používat ve svých produktech 72-75 % recyklovaných materiálů (PCR). Od té doby tento závazek uplatnil již u více než 359 produktů a ušetřil 432 tun primárních plastů tím, že využil recyklované materiály PCR.

V roce 2025 budou u řady nejoblíbenějších nabíječek a kabelů Belkin použity ekologické materiály pro kryty výrobků (z 85-90 % z plastů PCR) v souladu se závazkem společnosti hledat odpovědnější způsoby výroby. Nové produkty budou mít certifikaci Global Recycling Standard a budou se prodávat v obalech bez plastů. Odhaduje se, že tato iniciativa sníží emise CO2 ekv díky použitým ekologickým materiálům u těchto produktů až o 84,8 %.

Následující produkty budou jako první dodávány s využitým ekologických plastů (z 85-90 % z plastů PCR) od 2. čtvrtletí 2025, další produkty budou zaváděny v průběhu roku 2025:

Duální nástěnná nabíječka USB-C (45 W a 65 W)

Nástěnná nabíječka GaN s vyměnitelnými koncovkami (75 W a 100 W)

Bezdrátová nabíječka s Qi2 (15 W)

Nabíjecí kabely

Každodenní nabíjení nyní lepší díky prémiovým funkcím

Magnetická bezdrátová nabíjecí podložka BoostCharge Pro 15 W

Nejnovější přírůstek do rozrůstající se kolekce nabíjecích podložek Qi2, nabíjecí podložka BoostCharge Pro, nabízí až 15W rychlé bezdrátové nabíjení, přesné zarovnání a uchycení telefonu pomocí magnetů, integrovaný výsuvný stojánek a extra dlouhý 2m kabel USB-C. Je vyrobena z recyklovaných plastů a bude k dispozici v černé a bílé barevné variantě. Přenosná nabíjecí podložka se připojuje ke kolekci nabíječek Belkin s certifikací Qi2, které nabízejí zodpovědně navržená, promyšlená a kvalitní řešení rychlého nabíjení.

Kompaktní nabíječka BoostCharge USB-C

Toto neuvěřitelně malé, ale výkonné nabíjecí řešení dokáže rychle nabíjet chytré telefony, tablety, herní kapesní počítače, Chromebooky a notebooky s rozhraním USB-C Power Delivery. Kompaktní nabíječku lze složit a vzít s sebou na cesty. Je vyrobena z recyklovaných plastů. K dispozici bude 45W varianta (35x35x39,5 mm) a 65W varianta (42,2×42,2x 42,4 mm).

BoostCharge Power Bank 20K s integrovaným kabelem

Tato výkonná 20K powerbanka nabije připojená zařízení během chvilky. Podporuje rychlé nabíjení (PD) pro telefony, tablety a další zařízení s podporou PD s výkonem 30 W a dokáže nabít iPhone 16 Pro z 0-50 % za 25 minut**. Kapacita 20 000 mAh zajišťuje až 3 plná nabití*** a 87 hodin pohotovostní výdrže. Vestavěný kabel USB-C zajišťuje pohodlné a rychlé nabíjení. Další porty USB-C a USB-A umožňují nabíjení až 3 zařízení současně****. K dispozici v černé, bílé, modré a růžové barevné variantě. Vyrobeno z recyklovaných plastů.

Objevte nové audio zážitky

Sluchátka SoundForm Anywhere

Tato polootevřená sluchátka do uší jsou navržena pro celodenní pohodlí a mají plochý, subtilní tvar, který je vytvořen tak, aby bezpečně držel na místě i během cvičení nebo při poloze vleže. Sluchátka SoundForm Anywhere mají vynikající celkovou výdrž baterie 27 hodin (až 7 hodin na jedno nabití a dalších 20 hodin z pouzdra). Použité ENC mikrofony v každém náušníku aktivně snižují hluk v pozadí a umožňují čisté hovory. Sluchátka mají krytí IPX-4, takže jsou odolná proti potu a stříkající vodě. Při využití rychlého nabíjení USB-C po dobu 10 minut získají výdrž pro 90 minut přehrávání. Dodávají se s kompaktním pouzdrem s klipem pro pohodlné přenášení. Snadno je připevníte na kroužek na klíče nebo prostě zasunete do kapsy.

SoundForm Isolate

SoundForm Isolate jsou první sluchátka přes uši s aktivním potlačením hluku (ANC) od společnosti Belkin. Model Isolate je určen pro moderní a stylové osobnosti a poskytuje hybridní ANC za přijatelnou cenu. Sluchátka Isolate mají skládací konstrukci, náušníky CloudCushion pro polštářkově měkké pohodlí a vestavěnou skladbu „Relaxation“, která přehrává relaxační šum vln oceánu. Sluchátka nabízejí 60hodinovou výdrž baterie (nebo 40 hodin s aktivovaným ANC), 3 předvolené režimy poslechu (standardní poslech, aktivní potlačení hluku, režim Hear Thru), Bluetooth 5.4 s multipointem pro snadné přepínání mezi zařízeními, intuitivní dotykové ovládání a kvalitní 40mm měniče. To vše v elegantním a přenosném designu, vyrobeném z recyklovaných materiálů. Balení obsahuje nabíjecí kabel USB-C a 3,5mm audio kabel. K dispozici v pískové a černé barevné variantě.

Nové nástroje pro tvorbu digitálního obsahu

Sada Stage Creator Bundle

Belkin Creator Bundle je komplexní sada nástrojů navržená tak, aby splňovala potřeby začínajících tvůrců. Tato sada „vše v jednom“ obsahuje základní vybavení, jako je pevný stativ s výškou až 1,7 m, magnetický držák na telefon s možností nastavení úhlu, sada nositelných připínacích mikrofonů s dosahem přenosu 100 m a až 5,5 hodiny provozu na jedno nabití a 6palcový kabel USB-C. Vše pro snadný záznam videa a zvuku v profesionální kvalitě. Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje přenosnost, takže si ji uživatelé mohou vzít kamkoli, kde je přepadne inspirace. Tato sada nabízí vše potřebné pro nahrávání bez použití rukou a dokonale se páruje se stojanem Auto-Tracking Stand Pro, který automaticky snímá pohyby v rozsahu 360 stupňů horizontálně a 90 stupňů vertikálně, bez nutnosti obsluhy.

Stage PowerGrip

PowerGrip kombinuje funkčnost vysokokapacitní powerbanky s praktičností ergonomického držáku telefonu a nově definuje způsob, jakým spotřebitelé zůstávají na cestách s dostupností napájení. PowerGrip je navržen pro tvůrce, cestovatele a multitaskery a je vybaven baterií s kapacitou 10 000 mAh, 7,5W magnetickým bezdrátovým nabíjením, výstupními porty USB-C, zatahovacím nabíjecím kabelem USB-C a LED displejem zobrazujícím procenta baterie. Bude nabízen v různých barvách (pudrově modré, pískové, svěže žluté, pepřové a levandulové), aby co nejlépe odpovídal kreativní estetice uživatele.