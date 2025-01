Apple chystá pro iPhone příští rok nejzásadnější vylepšení foťáku za poslední roky!

Jednou z nejsilnějších zbraní iPhonů je dlouhodobě jejich fotosoustava, kvůli které si je ostatně mnoho jablíčkářů opakovaně pořizuje. Apple si je samozřejmě této skutečnosti velmi dobře vědom a foťáky svých iPhonů se snaží postupně vylepšovat, aby nabízely co možná nejlepší možnosti fotografování. A jak se zdá, v příštím roce bychom se měli u iPhonů 18 Pro (Max) dočkat vskutku zásadního upgradu, který bude dost možná nejzásadnější za poslední roky.

Podle velmi spolehlivého analytika Ming-Chi Kua chce Apple v roce 2026 nové iPhony opět o něco více přiblížit DSLR fotoaparátům. Konkrétně u nich chce nasadit variabilní clonu, díky které by si tak mohl uživatel velmi zjednodušeně řečeno upravovat to, kolik světla pustí přes objektiv do snímače foťáku, čímž by ovlivňoval zejména hloubku ostrosti a tak podobně. V současnosti přitom mají iPhony pevnou clonu, která je plně otevřena a na snímač tedy dopadá světlo v maximální možné míře. Veškeré efekty spojené s hloubkou ostrosti jsou pak dotvářeny primárně softwarově a ačkoliv je jejich kvalita velmi slušná, s „fyzickou“ variabilní clonou se samozřejmě toto řešení nemůže rovnat. Snad se tedy Applu podaří jeho vize dotáhnout do zdárného konce a fotoschopnosti iPhonů v příštím roce skutečně povyskočí.