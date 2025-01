Nejlepší seriály na Max 2024

3. Režim

Nový dystopický seriál ukazuje svět, kde vlády zavádějí přísná pravidla na každodenní život obyvatel. Série nabízí napínavý příběh o rebelii proti totalitnímu režimu a zkoumá, jak daleko jsou lidé ochotni zajít, aby si udrželi svou svobodu.

4. Sympatizant

Adaptace oceňovaného románu Viet Thanh Nguyena přináší špionážní thriller s hlubokými otázkami o identitě, zradě a vlastenectví. Sympatizant kombinuje napětí, politiku a emoce, což z něj dělá jeden z nejvíce strhujících seriálů roku.

5. Sektor (série 3)

Oblíbený sci-fi thriller se vrací s novou sérií, která divákům přináší ještě větší napětí a nové záhady. Příběh pokračuje ve zkoumání technologických pokroků, které ohrožují samotnou podstatu lidstva.

6. Tokyo Vice (série 2)

Návrat do temného světa tokijské mafie je plný intrik, nebezpečí a napínavých momentů. Série se ještě více ponořuje do života novináře Jakea Adelsteina, který odhaluje skryté vazby mezi policií a jakuza.

7. The Last of Us

Adaptace populární videohry se stala jedním z největších hitů na Maxu. Příběh Joela a Ellie, kteří putují post-apokalyptickým světem, je plný emocí, akce a nečekaných zvratů. The Last of Us získal obrovské uznání za svou věrnost předloze i výjimečné herecké výkony.