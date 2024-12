Polární záře na Silvestra: Jak ji co nejlépe nafotit na iPhone?

Nad Českou republikou by měla být vidět v posledním dni v roce polární záře a to už dokonce v podvečer. Bude sice samozřejmě velmi záležet na oblačnosti nad územím, ze kterého budete sledovat, nicméně pokud se zadaří a viditelnost na polární záři bude dobrá, byla by škoda si ji nevyfotit. Jak na to?

Co jsou to polární záře?

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země, nejčastěji ve výškách kolem 100 km (v ionosféře – oblast vysoké koncentrace iontů a volných elektronů). Někdy však zasahující i do výšek několika set kilometrů. Je to jeden z hlavních jevů vesmírného počasí. Běžně se vyskytují v polárních oblastech, zatímco ve středních zeměpisných šířkách a zejména v tropech jen výjimečně.

Uvolněte místo v úložišti

Několik hodin před setměním, než se vydáte na lov polární záře, byste si měli připravit a vyčistit místo v úložišti vašeho iPhonu. Rozhodně totiž nechcete po vyfocení pěti fotek řešit hlášku, která vám sdělí, že nemáte dostatek místa v úložišti. Pro zjištění stavu volného místa přejděte do Nastavení -> Obecné -> Úložiště: iPhone, kde najdete graf úložiště, ve kterém volné místo zjistíte. Kromě toho můžete pro uvolnění místa v úložišti využít několika doporučení. Níže pak naleznete aplikace, které zabírají nejvíce místa – můžete je smazat. Často však nejvíce místa zabírají fotky, například snímky obrazovky. K promazání fotografií vám mohou v aplikaci Fotky pomoci kategorie médií, kde si můžete zvlášť zobrazit například právě snímky obrazovky a další.

Vypněte upozornění

Pokud jste připraveni a máte dostatek místa v úložišti, tak je nutné dále zajistit, aby vás při focení nikdo nerušil, tedy aby vám nechodila upozornění. V takovém případě stačí, abyste si na iPhonu aktivovali režim Nerušit, popřípadě nějaký jiný režim Soustředění. V tomto režimu je tedy samozřejmě nutné, abyste ideálně neměli žádné povolené aplikace a kontakty, tedy aby vás nemohl vyrušit nikdo. Režim Soustředění lze aktivovat tak, že otevřete ovládací centrum, kde následně rozklikněte Soustředění a požadovaný režim si vyberte.

Najděte místo bez světelného ruchu

Jestliže máte místo v úložišti a vypnutá upozornění, tak přichází ten jevíce obtížný krok. Musíte najít místo, které je kompletně bez světelného ruchu, a ze kterého máte naprosto nerušený výhled na sever. Světelný ruch, například z města, dokáže lehce osvítit, čímž dochází ke zhoršení kvality nočního snímku. Buď se tedy z města vzdalte co možná nejdál to půjde, ideálně na nějakou louku, anebo se otočte tak, ať je město zády k vám. Takto docílíte toho, že obloha nebude osvícená světelným ruchem a vy tak budete schopni lépe zaostřit. Samozřejmě berte v potaz také počasí – pokud je zataženo, tak nemá cenu někam chodit. Dobrou zprávou ale je, že podle počasí by dnes večer mělo být zcela jasno, což je samozřejmě naprosto ideální stav pro sledování polární záře.

Takto může vypadat světelný ruch:

Stativ a sluchátka jsou povinností

Je jedno, jaký úkaz či objekt budete na noční obloze fotit – v každém případě je nutné, aby vaše zařízení bylo v co možná největším klidu a aby se netřáslo. Prakticky všechny novější iPhony disponují optickou stabilizací obrazu, která dokáže určité malé otřesy pohltit, rozhodně však na tuto funkci nemůžete spoléhat.. K roztřesení zařízení navíc často dochází tehdy, kdy stisknete spoušť fotoaparátu. Je teddy víceméně povinnost, abyste vlastnili stativ či tzv. trojnožku. Pomocí stativu docílíte toho, že se vaše zařízení opět ani nepohne a zůstane na svém místě, a to i při focení. Pokud byste prováděli focení z ruky, tak by se na výslednou fotografii mohlo podepsat třesení rukou, popřípadě povětrnostní podmínky a další aspekty, kvůli kterým telefon v roce nehybně jednoduše neudržíte. Pokud tedy zkombinujete stativ a sluchátka s ovladačem, tak máte prakticky vyhráno.

Pokud chcete zamezit otřesům při stisknutí spouště, tak existuje jeden fígl, díky kterého můžete fotit bez nutnosti toho, abyste se dotkli samotného zařízení – stačí vám sluchátka s ovladačem, ideálně EarPods. Pokud je k vašemu zařízení připojíte a otevřete aplikaci Fotoaparát, tak můžete fotit stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti na sluchátkách. Pokud vlastníte Apple Watch, tak můžete využít aplikaci Fotoaparát, pomocí které lze taktéž stisknout spoušť na dálku.

Nastavení fotoaparátu

Co se týče nastavení fotoaparátu, tak je nutné, abyste vypnuli AE/AF, tj. automatickou expozici a automatické zaostření. To uděláte podobně jako kdybyste chtěli zaostřit na nějaký objekt – v tomto případě je ale nutné prst na displeji podržet po dobu pár sekund, dokud se v horní části nezobrazí AE/AF VYPNUTO. Poté je nutné, abyste snížili expozici Fotoaparátu. Toho docílíte tak, že přejedete prstem shora dolů, čímž dojde ke ztmavení obrazovky. Expozici snižte tak moc, abyste se zbavili případného světelného ruchu, zároveň je samozřejmě nutné, abyste obraz neztmavili příliš, aby šlo na fotografii vůbec něco vidět.

Deaktivace automatické expozice a její snížení blesk_iphone1 Pro vypnutí AE/AF podržíme prst na displeji na 3 sekundy blesk_iphone2 Pomocí prstu slidujeme níže a níže, dokud nezmizí veškerý okolní ruch blesk_iphone3 Pomocí prstu slidujeme níže a níže, dokud nezmizí veškerý okolní ruch blesk_iphone4 Čísla znázorňující počet fotek v sekvenci Vstoupit do galerie

Fotografické aplikace

Noční oblohu jste s využitím výše uvedených tipů a triků schopni bez problémů vyfotit skrze nativní aplikaci Fotoaparát. Nutno ale zmínit, že existují všemožné aplikace, pomocí kterých si můžete fotoaparát nastavit kompletně manuálně a teoreticky tak získat lepší výsledek. Z nejvíce populárních aplikací pro profesionální fotografy patří například Halide Mark II či třeba ProCamera. Níže přikládám odkaz na článek, ve kterém najdete celkově 5 nejlepších fotografických aplikací, které jsou aktuálně k dispozici.

Závěr

Pokud vlastníte iPhone 11 a novější, tak lze v aplikaci Fotoaparát využít speciální Noční režim. Ve většině případech uděláte lépe, když tento režim vypnete a budete polární záře fotit bez něj. Pokud ale nebudete schopni zajistit dobrý výsledek, tak určitě můžete Noční režim zkusit aktivovat – za zkoušku nic nedáte Tak jako tak je nutné zmínit, že i při dodržení všech těchto tipů nemusí být výsledná fotografie úplně ideální. iPhone je stále totiž primárně chytrý telefon, a nikoliv zrcadlový fotoaparát za několik desítek či stovek tisíc korun. Apple se každopádně neustále snaží fotosoustavu svých iPhonů vylepšovat, takže je možné, že za pár let budeme schopni fotit opravdu nádherné a ostré fotografie i v noci a kompletní tmě. Na to si ale ještě budeme muset počkat. Pokud se vám podaří nějakou fotku polární záře na iPhone zachytit, určitě se o ni s námi podělte v komentářích.