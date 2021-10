Světoví výrobci chytrých mobilních telefonů se neustále předhánějí v tom, kdo u své nové vlajkové lodi přijde s lepšími fotoaparáty. Jednotlivé společnosti na to samozřejmě jdou různými způsoby. Například Samsung má rád vysoká čísla na papíře a nemá problém do svého nejnovějšího telefonu umístit objektiv s rozlišením několika desítek megapixelů. Apple oproti tomu neustále využívá fotoaparáty s rozlišením 12 megapixelů, které však i přesto dokáží nabídnout perfektní snímky. To jen potvrzuje fakt, že v dnešní době již nejsou megapixely u fotoaparátů důležité. K focení snímků na iPhonu využíváme většinou nativní aplikaci Fotoaparát, kterou Apple sice postupně vylepšuje, pro profesionály to ale rozhodně není ono. V tomto článku se proto podíváme na 5 aplikací (nejen) pro iPhone 13 (Pro), se kterými využijete fotoaparát na maximum.

Halide Mark II

Začneme hned tím nejlepším, co si aktuálně můžete z App Storu stáhnout – jedná se o aplikaci Halide Mark II. Tato aplikace je určená především pro profesionální fotografy, kteří již mají s focením zkušenosti a ví, co a jak. Halide Mark II totiž nabízí nespočet různých možností pro ovládání a přizpůsobení, společně s mnoha funkcemi. Zmínit můžeme například zobrazení histogramů, nastavení extrémně dlouhé expozice (až 15 sekund) či podporu ProRAW u novějších zařízení. V poslední verzi této aplikace přišli vývojáři dokonce s Makro režimem, který je oficiálně k dispozici pouze pro iPhony 13 Pro (Max), pro všechny jedince, kteří vlastní iPhone 8 a novější, což je samo o sobě naprosto parádní. Podobně to funguje i u portrétů, které můžete vytvářet i na iPhonu XR či SE (2020). Co se týče uživatelského prostředí, tak to může být na první pohled lehce zmatečné, ale zajisté si za pár minut používání zvyknete. Funkcí, které Halide Mark II umí, je k dispozici opravdu nespočet a můžete si být jistí tím, že právě v této aplikaci jich najdete nejvíce. Halide Mark II si můžete vyzkoušet na týden zdarma, poté je nutné zaplatit předplatné.

ProCamera.

Další skvělou aplikací, kterou můžete využít jakožto perfektní alternativu za nativní Fotoaparát, je ta s názvem ProCamera. Stejně jako Halide Mark II nabízí i ProCamea. nespočet funkcí, které můžete při focení využít. Pravdou ale je, že pro začátečníky může právě ProCamera. nabídnou o něco jednodušší ovládání. I nadále jsou však k dispozici možnosti pro podrobné nastavení všemožného nastavení, což opravdoví fotografové, kteří se nechtějí spoléhat na automat, ocení. ProCamera. nabízí u všech iPhonů 12 (Pro) a 13 (Pro) podporu formátu RAW na veškerých objektivech, včetně těch ultra-širokých či předních. Kromě formátu RAW je samozřejmě k dispozici i HEIC, JPEG a další. Jak už jsem zmínil výše, tak díky jednoduchému ovládání se s ProCamera. naučíte opravdu rychle, a to rozhodně nemusíte být profesionálové. Zmínit u této aplikace můžeme dále například možnost ovládání přes Apple Watch, integrovanou čtečku QR kódů, možnost pro kompletní přenastavení expozice či celkově tři režimy focení – automatický, poloautomatický a plně manuální. Cena této aplikace je 349 korun.

FiLMiC Firstlight

Za aplikací FiLMiC Firstlight stojí stejní vývojáři jako za populární aplikací pro natáčení videí s názvem FiLMiC Pro. Tato aplikace je vyloženě určená především pro profesionální fotografy, jelikož staví na focení ve formátu ProRAW. To znamená, že pokud vlastníte starší iPhone, který formát ProRAW neumí, tj. iPhone 11 a starší, tak pro vás aplikace FiLMiC Firstlight nebude tak úplně vhodná. I zde sice existují různé funkce, které můžete využít, každopádně na starší zařízení uděláte lépe, když nainstalujete jednu z ostatních aplikací, které jsou součástí tohoto článku. FiLMiC Firstlight využívá filmové simulace, díky kterým se vám podaří získat takové výsledky, o kterých se vám snad ani nesnilo. Při používání této aplikace si můžete manuálně nastavit ostření, expozici, čas závěrky, hodnotu ISO a další. Ovládání probíhá skrze jednoduché uživatelské rozhraní, v rámci kterého se kromě ovládacích prvků nachází také mnoho různých informací o scéně, včetně histogramu. Nechybí ani klasické funkce v podobě nastavení formátu focení, zobrazení mřížky, kontrola HDR a další. Pokud navíc vlastníte aplikaci FiLMiC Pro, tak se do ní můžete jednoduše stisknutím tlačítka v aplikaci FiLMiC Firstlight přesunout. O kvalitách svědčí i uživatelské hodnocení, které je na maximálních 5 hvězdičkách. Cena této aplikace je 199 korun.

ProCam 8

Pokud sáhnete po aplikaci ProCam 8, tak rozhodně nešlápnete vedle. Tato aplikace nabízí hned několik režimů pro focení, například dlouhou expozici, portrétní režim i na starších zařízeních, 3D fotografii, anebo časosběr. Dále je k dispozici mnoho různých nastavení formátů, do kterých můžete fotit snímky či točit videa – výběr je opravdu pestrý a rozšířenější než v případě nativní aplikace Nastavení. Profesionální uživatelé mohou využít funkce pro manuální nastavení prakticky všeho možného – expozice, času závěrky, ISO, ostření či vyvážení bílé barvy. ProCam 8 vás dokáže informovat například také o tzv. přepalech, kdy by mohla být výsledná fotografie buď hodně přesvícená, anebo naopak tmavá. Kromě samotné kamery vám ProCam 8 nabídne také rozšířené funkce pro úpravu vytvořených fotografií, společně s několika desítkami filtrů a dalších možností úprav. S aplikací ProCam 8 si budou rozumět především méně pokročilí uživatelé, a to díky jednoduchému ovládání. Tím ale nechci říct, aby nad ní profesionálové zlomili hůl – rozhodně ji můžete vyzkoušet, je skvělá. ProCam 8 zakoupíte za 199 korun.

Adobe Lightroom CC

Jestliže se alespoň nějakým způsobem orientujete ve světě fotografování, tak dost možná víte, že se aplikace Adobe Lightroom využívá k úpravám fotografií na počítačích či Macích. Tato aplikace je však již delší dobu k dispozici i na iPhone. Kromě toho, že ji můžete využít právě k úpravě fotografií, tak disponuje i vestavěným fotoaparátem, který rozhodně stojí za to. Nechybí například možnost pro kompletně manuální nastavení expozice, ukládání snímků ve formátu RAW, možnost aplikace vašich presetů z Lightroomu, vložení vodoznaků či kompletní úprav barev. Aplikace Adobe Lightroom CC nabízí opravdu velmi jednoduché uživatelské rozhraní, které si zajisté mnoho z vás oblíbí. Perfektní zprávou navíc je, že Adobe Lightroom CC můžete stáhnout a využívat zcela zdarma. Zaplatit si musíte pouze v případě, že byste chtěli využívat službu Creative Cloud, která je ideální například v případě, že byste chtěli získat možnost pro pokračování v upravování fotografií na jiných zařízeních apod. Sháníte-li tedy bezplatnou aplikaci pro focení a úpravu fotografií, tak rozhodně vyzkoušejte Adobe Lightroom CC.

