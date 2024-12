Apple přestal v ČR prodávat iPhone 14 (Plus) a SE 3! Tedy, jak se to vezme

Včera odpoledne jsme vás informovali o tom, že Apple přestává napříč Evropskou unií prodávat své poslední iPhony s Lightning porty, přičemž v České republice je bylo ještě v té době možné skrze jeho Apple Online Store zakoupit ve všech barevných variantách a konfiguracích. Když se však nyní zkusíte proklikat až k procesu nákupu iPhonu SE 3 či 14 (Plus), vyskočí na vás jen hláška „Hledanou stránku nelze najít„. V aplikaci Apple Store na iPhonu či iPadu pak už iPhony SE a 14 (Plus) zcela chybí, takže se k chybové hlášce ani neproklikáte. Celá situace okolo ukončení prodejů těchto modelů, která pramení z nařízení EU ohledně prodeje elektroniky s jednotným nabíjecím portem, je však – jak již je u Applu zvykem – vyřešena dost šalamounsky a šla by popsat do jisté míry jako kočkopes.

Samotná Evropské unie ve své tiskové zprávě, kterou v říjnu 2022 vydala, uvádí, že sice od roku 2025 budou muset mít veškeré smartphony a řada dalších produktů prodávaných na území EU pro účely nabíjení USB-C port, avšak ve stejné tiskové zprávě stojí, že „pravidla se však nebudou vztahovat na produkty uvedené na trh před datem účinnosti“. Jinými slovy, Apple není v žádném případě povinen přestat prodávat do konce roku iPhony s Lightningem, jelikož byly představeny dávno před datem účinnosti. Z jeho strany se tedy jedná svým způsobem jen o jakési gesto vstřícnosti, které však ve výsledku až tak vstřícné není.

Zatímco totiž na oficiálním Apple Online Storu již iPhony s lightning porty nekoupíte, u veškerých ostatních prodejců – a to samozřejmě i těch autorizovaných – lze tyto modely zakoupit bez jakéhokoliv problému i nadále. Nedá se navíc očekávat, že by se tato situace v brzké době jakkoliv změnila. Jednak proto, že u těch samých prodejců lze stále zakoupit ještě třeba i zbrusu nové iPhony 11, 12 či 13 – tedy iPhony, které sice Apple již oficiálně pár let neprodává, ale i nadále vyrábí, aby měl své portfolio co možná nejširší a tedy mohl oslovit co největší množství potenciálních kupců.

Podtrženo, sečteno – Apple sice na oko v Česku skutečně přestal iPhony 14, 14 Plus a SE 3 prodávat, ale ve skutečnosti se tak nestalo a tyto telefony i nadále bez problému seženete. V případě SE 3 se pak dá počítat s tím, že to bude platit minimálně do začátku příštího roku, kdy tento model nahradí iPhone SE 4, avšak v případě modelů 14 a 14 Plus lze vzhledem na prodeje již letitých generací očekávat, že je půjde koupit ještě minimálně další tři roky bez větších problémů. Protože žádné regulace EU se na tyto modely nevztahují a Apple by byl sám proti sobě, kdyby se rozhodl je nedistribuovat – už jen proto, že zkrátka může.