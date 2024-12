Co dělat, když jste našli pod stromečkem nové AirPods aneb jak si užít každou notu vánočního kouzla!

Než se pustíte do čtení tohoto článku, dovolujeme si vás upozornit na to, že se jedná o návod, určený naprostým začátečníkům – tedy těm, kteří sluchátka od Applu drží v ruce vůbec poprvé. Pokud patříte mezi zkušenější uživatele, můžete se pustit do čtení kteréhokoliv z jiných článků na našem webu.

Našli jste pod vánočním stromečkem konečně svá vysněná bezdrátová sluchátka od Applu? Pokud je to poprvé, co držíte v ruce jablečná bezdrátová sluchátka, určitě oceníte naše tipy pro ty, kteří se stali čerstvými majiteli sluchátek AirPods, AirPods Pro nebo AirPods Max.

Vybalení a první spárování

Stejně jako u řady jiných Apple produktů si naštěstí ani u žádného modelu AirPods nemusíte příliš lámat hlavu s jejich prvotním spuštěním, nastavením, spárováním a nabíjením. Pro začátek stačí, když krabičku se sluchátky otevřete v bezprostřední blízkosti vašeho iPhonu či iPadu. Na obrazovce vašeho iOS či iPadOS zařízení by se za chvilku měla zobrazit zpráva o párování. Párování potvrďte klepnutím, a tím je je příslušný proces úspěšně dokončen. Párování s jinými zařízeními, která jsou přihlášená pod stejným Apple ID, není zapotřebí, protože k němu dojde zcela automaticky.

Funkce

V závislosti na tom, jaký model bezdrátových sluchátek od Applu jste dostali, si můžete začít zkoušet také jednotlivé funkce a ovládání. Základní AirPody první a druhé generace se ovládají poklepáním. Na spárovaném zařízení můžete v Nastavení -> Bluetooth po klepnutí na název sluchátek určit, jakou akci vybraný poklep vyvolá. Zde si můžete také svá nová sluchátka přejmenovat. AirPods třetí generace jsou vybavené tlakovým senzorem a ovládají se stiskem spodních stopek („nožiček“). AirPods Max se ovládají za pomoci otáčecí digitální korunky, na sluchátkách se nachází také tlačítko hlukového filtru. V Ovládacím centru můžete po klepnutí na posuvník pro ovládání hlasitosti zase aktivovat speciální funkce, jako je třeba aktivní potlačení hluku.

Nabíjecí pouzdro a další detaily

Na nabíjecí krabičce sluchátek AirPods a AirPods Pro si můžete všimnout barevné signalizační světelné diody. Bíle svítící signalizační dioda značí, že můžete začít sluchátka párovat. Zeleně svítící světlo signalizuje párování a plné nabití, oranžové světlo značí slabší baterii, případně nějaký problém, podle červeně svítící diody zase poznáte, že jsou vaše sluchátka zcela vybitá. V případě AirPods Max se stavová kontrolka nachází na spodní straně jednoho ze sluchátek. AirPods třetí generace se nabíjí v krabičce, k jejíž spodní straně je zapotřebí zapojit Lightning kabel. Bezdrátové nabíjecí pouzdro AirPods druhé generace lze nabíjet jak Lightning kabelem, tak na na bezdrátové nabíjecí podložce s podporou protokolu Qi, stejně tak to je i s nabíjecí pouzdrem sluchátek AirPods Pro. Nabíjecí pouzdro sluchátek AirPods Pro druhé generace nabízí navíc podporu nabíjecí technologie MagSafe. Pro nabíjení sluchátek AirPods Max je zapotřebí zapojit do spodní části pravého sluchátka Lightning kabel. Tato sluchátka lze nabíjet také v pouzdře Smart Case.