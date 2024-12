Nejlepší pohádky na Voyo

Je tady čas vánoční pohody, a co by to bylo za svátky bez klasických pohádek a filmů, které milujeme už celé generace? Na Voyo najdete bohatý výběr vánočních klasik, které vás zavedou do kouzelných světů plných princezen, čertů i humoru. Přinášíme přehled těch nejlepších!

Obušku, z pytle ven

Tato filmová pohádka na motivy příběhu Boženy Němcové patří mezi nestárnoucí klasiky. Kouzelný obušek, který dokáže potrestat každého nepoctivce, přináší spravedlnost a humor v jednom. Skvělé zpracování a dobové kouzlo z něj dělají ideální vánoční podívanou.