Apple píští rok vydá HomePod se 7″ Displejem

Podle magazínu DigiTimes plánuje Apple v příštím roce vydat nový HomePod, jenž nabídne 7″ LCD Displej, čip A18 a podporu Apple Intelligence. Novinka by měla být dostupná za „rozumnou cenu“ a Digitimes opírá své tvrzení o informace, jenž získal od čínského výrobce tianma, jenž by měl Apple dodávat LCD displeje. Cena displejů by pak měla být pouze 10$ za kus, což bude hlavní důvodem, proč bude celková cena zařízení příznivá.

O Homepodu vybaveném LCD displejem se mluví v posledním roce tak často, že už by bylo opravdu zvláštní, kdyby Apple toto zařízení nevydal. Jednat se má o hub pro domácnost, jehož hlavním cílem bude nabídnout uživatelům možnost ovládat domácnost pomocí integrovaného displeje a zároveň jej propojit s Apple Intelligence. Zařízení bude mít vlastní reproduktor a mikrofony, díky čemuž bude sloužit pro komunikaci s uživateli, stejně jako pro přehrávání hudby. Bude se jednat v podstatě o iPad s reproduktorem, jenž by měl být podobný legendární lampičce Apple G4.