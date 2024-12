Proč si pořídit chytré osvětlení?

Chytré osvětlení je označení pro technologii domácího osvětlení, která je dálkově ovládána prostřednictvím Wi-Fi, Bluetooth, aplikací nebo chytrých domácích zařízení. Chytrá světla umožňují uživatelům větší přizpůsobení a flexibilitu jejich světelného prostředí. V závislosti na konkrétním světle lze dálkově nastavit jas, teplotu barev, barevný režim nebo možnosti plánování.

Nejběžnějšími typy chytrých světel jsou chytré LED žárovky, chytré světelné pásky a chytrá stropní svítidla. Tato svítidla lze integrovat do systému chytrého osvětlení nebo rozbočovače, který propojuje více svítidel a umožňuje ovládat různá světla současně. Chytré osvětlení se také bezproblémově integruje se stávajícími zařízeními chytré domácnosti a vytváří propojenou síť domácí automatizace. Díky různým dostupným možnostem chytrého osvětlení můžete tyto systémy nainstalovat do kuchyně, ložnice, herní místnosti a dokonce i venku.

Proč je chytré osvětlení rostoucím trendem?

Chytré osvětlení je stále populárnější díky snadné integraci se systémy chytré domácnosti, jako jsou Amazon Alexa a Google Assistant. Vzhledem k tomu, že přechod na technologie chytré domácnosti je stále výraznější, jsou chytrá světla jen jedním ze způsobů, jak lidé svá zařízení vylepšují. Chytrá světla lze také propojit s chytrými termostaty, bezpečnostními systémy a chytrými spotřebiči a vytvořit tak síť internetu věcí (IoT). Dalším důvodem jejich rostoucí obliby je skutečnost, že inteligentní osvětlovací systémy poskytují takovou úroveň ovládání a pohodlí, které se tradičnímu osvětlení nevyrovnají.

Mnoho uživatelů také oceňuje, že chytré osvětlení může pomoci se zabezpečením vašeho domova. Místo toho, abyste se spoléhali na tradiční časovače, které se zapínají a vypínají v předvídatelných a pevně daných časech, můžete nastavit robustnější programy, díky nimž bude váš dům vypadat jako obsazený, zatímco vy a vaše rodina budete pryč.

Výhody chytrých světel

Energetická účinnost: Chytré LED žárovky jsou energeticky účinnější než klasické žárovky nebo CFL žárovky. Spotřebovávají méně energie, což snižuje výdaje za elektřinu. A díky různým možnostem stmívání můžete v noci nebo brzy ráno spotřebovat méně energie na provoz tlumených světel.

Šetří peníze: Naprogramováním světel tak, aby se zapínala a vypínala v určený čas, můžete ušetřit peníze za účty za elektřinu.Ovládání pomocí chytrého telefonu vám také umožní vypnout světla kdekoli, kde máte připojení Wi-Fi, takže můžete zkontrolovat, zda světla nezůstala omylem zapnutá. Tím je zajištěno, že světla používáte jen tehdy, když je potřebujete. Protože LED diody navíc vydrží déle než žárovky, snižuje to výdaje na výměnu žárovek.

Neomezené možnosti přizpůsobení: Přidání chytrých světel do vaší domácnosti umožňuje téměř neomezené možnosti přizpůsobení. To může zahrnovat změnu barvy světla, vytvoření vlastního osvětlení pro konkrétní činnosti (čtení, sledování filmu nebo pořádání večírku) a dokonce i synchronizaci světel s hudbou nebo zvukem z televizoru.

Snížení počtu fyzických spínačů: Chytrá svítidla snižují potřebu fyzických vypínačů a stmívačů, protože k ovládání funkcí světla můžete používat mobilní zařízení, hlasové příkazy nebo dálkové ovladače.

Chytré osvětlení a vše, co potřebujete k jeho zavedení a provozu, zakoupíte například zde.