Těmto oblíbeným internetovým routerům hrozí zákaz prodeje! Mohou být bezpečnostním rizikem

Bezpečnost elektroniky se v posledních letech skloňuje v souvislosti s hackerskými útoky, špionáží a tak podobně čím dál tím častěji. A přestože se zpravidla hovoří o smartphonech, tabletech či noteboocích, v USA se nyní začíná intenzivně řešit třeba i bezpečnost domácích internetových routerů, které má doma snad každý z nás. Problematické mohou být podle amerických úřadů konkrétně modely od oblíbeného čínského výrobce TP-Link.

Routery od TP-Link si drží jen pro představu 65% podíl na americkém trhu s routery, z velké části pak proto, že je ve velkém svým zákazníkům dodávají samotní poskytovatelé internetových služeb coby výchozí řešení. Háček je však v tom, že americké úřady nabyly podezření, zda tento čínský výrobce nemůže nějak souviset s kybernetickými útoky, které mimo jiné na tyto routery cílí. Pokud vyšetřování ukáže, že tomu tak skutečně je, routery TP-Link by se měly přestat v USA prodávat – tedy alespoň podle lidí, kteří jsou s problematikou blíže obeznámeni.

Zdroje Wall Street Journal (WSJ), které jako první s touto zprávou přišly, poukazují na to, že TP-Linku nehraje do karet celá řada věcí. Jeho routery mají například trpět celou řadou bezpečnostních chyb, které však společnost opravuje velmi zdlouhavě, či si s nimi není schopná poradit vůbec. A co víc, podle WSJ mohou být routery dokonce využity coby botnet k provádění kybernetických útoků na americké organizace, což může být extrémně závažný problém. Podle dokumentů, které jsou volně dostupné na internetu, jsou totiž routery TP-Link využívány v USA všude od Národního úřadu pro letectví a vesmír až po Ministerstvo obrany či instituce bojující proti drogovému obchodu. Pokud se tedy obavy úřadů potvrdí, může to pro TP-Link znamenat jednak stopku prodejů v USA a jednak velkou routerovou rošádu v USA, jelikož je jasné, že nebezpečné routery by začaly úřady po potvrzení nebezpečnosti okamžitě měnit za bezpečné.

Pokud vás pak zajímá vyjádření TP-Linku, jeho tisková mluvčí nařčení vyvrátila a zároveň uvedla, že produkty společnosti nejsou prodávány pod cenou ve snaze dostat je k co největšímu množství lidí a tím pádem společnost neporušuje ani žádné další zákony. Na výsledky vyšetřování si nicméně ještě počkáme, vše je totiž zatím na úplném začátku.