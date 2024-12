Jak v ČR na iPhonu aktivovat nový design aplikace Mail s automatickým tříděním do složek

Zaujal vás Apple v červnu představením redesignovaného složkového systému v aplikaci Mail na iPhonech a iPadech a štve vás, že my tuto možnost nemáme k dispozici? Není to tak úplně pravda. V češtině si sice tyto filtry neužijete, stačí však jednoduché nastavení a mailová aplikace se vám do nového designu přepne. Jak na to?

Jak v ČR na iPhonu zaktivovat nový design aplikace Mail s automatickým tříděním do složek

Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení Pokračujte do sekce Aplikace Se seznamu aplikací vyhledejte Mail a otevřete jeho nastavení V sekci Preferovaný jazyk změňte češtinu na angličtinu

Jakmile projdete tyto kroky, aplikace Mail začne být v anglickém jazyce a zobrazí se v ní nový systém automatického třídění příchozích mailů do složek podle toho, čeho se dané maily týkají. Rozřazování funguje velmi slušně, ale pokud se přeci jen nepovede ideálně, můžete si ručně mail přesunout tam, kam je třeba. Snad tedy Apple co nevidět vše přeloží i do češtiny a nový design Mailu si budeme moci užít bez jakéhokoliv přenastavování telefonu.

Poznámka: Aby byl nový design Mailu k dispozici, je třeba mít aktualizováno na iOS 18.2 a novější.