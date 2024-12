Apple Watch vás díky watchOS 11.2 ještě více odmění za pravidelnou aktivitu

Pokud jste vášnivými „uzavírači“ kroužků aktivity na Apple Watch a neuplyne den, kdy byste je neměli uzavřené, máme pro vás skvělou zprávu. Apple totiž do watchOS 11.2, který vyšel teprve včera večer, přidal nové odměny za pravidelnou aktivitu. Jejich získání je však skutečně jen pro ty nejotrlejší.

Fotogalerie watchOS 11 1 watchOS 11 2 watchOS 11 3 watchOS 11 4 watchOS 11 5 watchOS 11 6 watchOS 11 7 watchOS 11 8 watchOS 11 9 watchOS 11 10 watchOS 11 11 watchOS 11 12 watchOS 11 13 watchOS 11 14 watchOS 11 15 watchOS 11 16 watchOS 11 17 watchOS 11 18 watchOS 11 19 watchOS 11 20 watchOS 11 21 watchOS 11 22 watchOS 11 23 watchOS 11 24 watchOS 11 25 watchOS 11 26 watchOS 11 27 Vstoupit do galerie

Princip nových odznáčků za aktivitu je ve své podstatě úplně jednoduchý. Stačí vlastně „jen“ nepřetržitě uzavírat všechny tři kroužky aktivity, za což vás následně hodinky odmění odznáčkem a to konkrétně po 365 dnech nepřetržitého uzavření, 500 dnech, 1000 dnech a dokonce 3500 dnech, což je jen pro zajímavost zároveň nejvyšší meta, které můžete zatím dosáhnout. Apple Watch totiž vyšly 24. dubna 2015, přičemž abyste odznáček za 3500 dnů bez přerušení získali, bylo třeba až do letošního 3. prosince den co den uzavírat kroužky aktivity. Jedná se tedy na jednu stranu o pořádný masakr, na druhou však o zajímavou motivaci k hýbání se.