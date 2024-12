Unikla fotka údajného rámečku pro iPhone 17 Pro! Nic odpornějšího jste asi ještě neviděli

V posledních týdnech se čím dál tím intenzivněji hovoří o tom, že se Apple chystá v příštím roce přepracovat těla svých iPhonů. Zejména řada Pro by se měla změnit opravdu zásadně, jelikož by se u ní měl Apple vrátit z titanu na hliník, který by navíc měl tvořit i část zad a nikoliv jen rámeček telefonu. Nyní se pak na čínské sociální síti Weibo, která je semeništěm nejrůznějších úniků, objevila fotka, o které leakeři tvrdí, že se jedná o prototyp rámečku pro iPhone 17 Pro. A zcela upřímně, nic ošklivějšího jste asi ještě neviděli. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.

Rámeček potvrzuje hliníkové ohraničení podlouhlého fotoaparátu, který zabírá celou horní stranu telefonu a nikoliv už „jen“ jeden z rohů. Zároveň je v rámečku vidět „výřez“, který by byl vyplněn sklem kvůli zachování podpory bezdrátového nabíjení. Jen stěží si totiž samozřejmě lze představit, že by se jí Apple vzdal, když v posledních letech velmi zabodoval skrze MagSafe. Zcela upřímně však doufáme, že je snímek podvrh a záda iPhonu tak, jak si lze z rámečku představit, vypadat nebudou. Designově se totiž jedná o opravdu nepovedený pokus, který by iPhonům neslušel. Přitom Pixely od Googlu, které mají typově podobná záda, vypadají zezadu hezky.