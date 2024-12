iPhone 17: takto bude nejspíš vypadat nový iPhone

Poté co se dnes objevila fotografie šasi iPhone 17 Pro, stojí za připomenutí, jak by měl iPhone 17 PRo vypadat. Po dlouhých letech bychom se měli dočkat změny, zda pozitivní to je na vkusu každého. Apple by měl své dnes již tradiční uspořádání fotoaparátů změnit a nabídnout všechny tři fotoaparáty v jedné řadě v horní části telefonu a to včetně onoho typického vyboulení. Apple by tak zřejmě mohl dosáhnout možnosti pokročilého nahrávání imerzivního videa pro Vision Pro, kdy by bylo možné kombinovat všechny tři fotoaparáty. Bude se jednat o jedinou významnou změnu, kterou z hlediska designu iPhone 17 Pro nabídne.