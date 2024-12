Apple začal prodávat nové obaly na iPhone

Apple začal od dnešního dne nabízet nové obaly Beats na iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max v nových barvách. Zatím co původní letos na podzim uvedené obaly Beats na iPHone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max mají na zadní části kroužek pro Magsafe, tyto nové mají ikonické logo B jako Beats na zadní části a chybí jim nadpis Beats na boční straně. Jinak jsou stejné, jako obaly, které Apple uvedl současně s iPhone 16 Pro. Obaly jsou k dispzoici ve dvou barvách a to v barvě Sunrise Pink a Twilight Blue. Pouzdra jsou vyrobena z polykarbonátu a mají pružné bočnice pro tlumení nárazů a vnitřní část z mikrovlákna. Apple obaly prozatím nenabízí na Apple.cz, ovšem na apple.com jsou již k dispozici a to za cenu 49$.