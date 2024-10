Kryt Beats na iPhone 16 Pro: Nejlepší novinka letošního podzimu od Applu

Co se letošních podzimních novinek týká, neměl jsem Apple příliš za co chválit, a tak by mě ani ve snu nenapadlo, že ten nejpovedenější produkt pro mě osobně bude obal Beats na iPhone 16 Pro. Apple, který vlastní společnost Beats, představil obal na telefon pod touto značkou vůbec poprvé v historii a hned na úvod musím říct, že se mu opravdu povedl. Obal je dostupný na iPhone 16 Pro a iPhone 16 a samozřejmě i na jejich větší varianty Pro Max a Plus za cenu 1490Kč. Co se barevných variant týká, máte možnost vybírat mezi půlnočně černou, žulově béžovou, příbojově modrou a červánkově fialovou. Já jsem sáhl po variantě půlnočně černé, ale jak sami vidíte na fotografiích, jedná se mnohem víc o šedou než černou barvu. Osobně mi to nevadí, ale je potřeba myslet na to, že ve skutečnosti je barva mnohem světlejší než jak ji Apple prezentuje na svých stránkách.

Co je naopak na této barvě extrémně zajímavé a proč mě celý obal baví víc, než jakýkoli, který jsem měl kdy předtím je, že má neuvěřitelnou hloubku. Znáte, jak vám v detailingových studiích dávají různé keramiky, vosky a vše možné, co vám udělá takzvanou barevnou hloubku laku? Tak tento obal vypadá stejně, jako lak na vašem opečovávaném autě. Shodou okolností je velmi podobný barvě Gravit Grey u BMW, se kterou jsem jej také porovnal na následujících fotografiích. Ona hloubka barvy je to nejzajímavější, co tento obal nabízí a opravdu to stojí za to. Zatím žádný obal, který jsem mělm nebyl tak podobný auto laku jako tento.

Obal je na telefonu minimalistický a jeho velikost zvětšuje stejně jako originální obaly od Applu, i když vlastně i toto je originální obal od Applu. Co se tlačítek týká, ta jsou řešena stejně jako u onoho Apple obalu, a to včetně tlačítka pro ovládání fotoaparátu. Na levém boku je pak drobný nápis Beats, který se shoduje s barvou vnitřní výplně zad obalu, která je tvořena z látky podobné mikroplyši. Obal samozřejmě padne na telefon jako ulitý a zpracování bych si dovolil říct, že je ještě lepší než u originálního obalu Apple. Jedinou nevýhodou je, že obal oproti tomu, který prodává přímo Apple pod svým brandem trošku víc klouže v ruce, ale není to žádné drama. Pokud tedy hledáte obal, jenž má kvality toho od Applu, je stejně velký, ale za mě osobně mnohem zajímavější, pak sáhněte po Beats.

Beats obal na iPhone 16 lze zakoupit například zde