Z MacBooků Pro zmizí výřezy v displeji a to již brzy!

Jedním z poznávacích znamení MacBooků v posledních letech je bezesporu výřez v jejich displeji, do kterého Apple skryl přední kameru spolu se senzory okolního jasu. Jak se však nyní zdá, toto řešení nebude mít až tak dlouhého trvání. Podle informací analytiků ze společnosti Omdia už má totiž Apple v plánu výřez v displeji opustit a namísto něj do něj nasadit „průstřel“ pro webkameru.

Stát by se tak mělo již v roce 2026, kdy Apple započne přechod na OLED displeje z nynějších panelů s mini-LED podsvícením. Zdroje analytiků si sice nejsou zcela jisté, zda Apple sáhne skutečně jen pro „průstřelu“ v displeji namísto Dynamic Islandu, nicméně vzhledem k tomu, že světelný senzor by měl už údajně být schopný skrýt pod displej tak, aby byl plně funkční, je pravděpodobné, že se bude snažit o maximální možnou minimalizaci rušivých prvků na displeji a omezí se tedy jen a pouze na otvor pro fotoaparát.

Pokud se Applu skutečně podaří přejít z výřezu na pouhý otvor v displeji, znamenalo by to, že se výrazně zvětší plocha menuBaru nebo chcete-li stavového řádku, což jistě mnozí uživatelé ocení. Designově by se pak bezesporu jednalo též o lepší řešení, jelikož nynější výřez je poměrně výrazný, zejména při použití světlých tapet.