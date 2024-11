Čím dál častěji se v diskuzích na internetu setkáváme s dotazy, kdy dorazí MacBook Air M4 a co od něj očekávat. Těmto otázkám se přitom nelze absolutně divit vzhledem k tomu, jak moc je řada Air mezi jablíčkáři pro svou cenovou dostupnost, solidní výkon, design a kompaktní rozměry oblíbená. Odpověď na tuto otázku nicméně naštěstí již nějakou dobu víceméně známe.

Vzhledem k tomu, že se Apple rozhodl navýšit po představení nových Maců s M4 letos na podzim základní operační paměť MacBooku Air M3 z 8GB na 16GB, skoro by se až chtělo říci, že si tímto krokem do jisté míry koupil čas navíc právě pro představení modelu s M4. Přeci jen, až tak velký výkonnostní rozdíl mezi čipy M3 a M4 ve výsledku není a hlavní novinkou Airu pro příští rok se měla stát právě vyšší základní RAM paměť.

Nicméně se nezdá, že by měl Apple s představením MacBooku Air M4 v plánu nějak zvlášť otálet. Podle valné většiny zdrojů v čele s reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu by mělo k odhalení dojít hned začátkem roku 2025, pravděpodobně pak v březnu. Právě v březnu totiž Apple ukázal i MacBooky Air M3 a na příští březen má být naplánované odhalení iPhonů SE 4. generace. Je tedy možné, že odhalení těchto produktů Apple spojí a přidá k nim ještě pár dalších oznámení, například druhou generaci AirTagu či novou Apple TV.

Co se pak týče novinek, které by měl nový MacBook Air přinést, kromě čipu M4 a navýšení základní RAM paměti hned od prvopočátku na 16GB bychom se měli dočkat nasazení 12MPx webkamery s podporou Center Stage a funkce Desk View (tedy snímání stolu), což bude oproti nynějším 1080p FaceTime HD kamerkám pořádný skok vpřed. Designově se nicméně bude jednat o totéž a neočekáváme ani to, že by se Apple vyšvihl s novou portovou či audio výbavou. Do jisté míry se tedy bude jednat o docela nudný upgrade.