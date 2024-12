Další únik specifikací iPhonu SE 4 potvrzuje, že se máme na co těšit!

Příchod nové generace iPhonu SE se kvapem blíží a jak se zdá, svět o něm ví snad vše, co je třeba. Například před pár hodinami se o jeho technických specifikacích rozpovídaly zdroje portálu ET News a přestože se ve výsledku nejedná o nic nového či překvapivého, i pouhé potvrzení již dříve uniklých technických specifikací rozhodně všechny uživatele čekající právě na iPhone SE 4 potěší.

Zdroje ET News přišly konkrétně s tím, že o fotoaparáty iPhonů SE 4 se postará LG Innotek, přičemž zadní fotoaparát bude disponovat rozlišením 48MPx, ten přední pak 12MPx s tím, že bude skryt do výřezu vedle modulu pro Face ID. Nasazení 48MPx širokoúhlého objektivu pak na iPhony přinese možnost 2x „optického“ zoomu, přiblíženého snímku, který bude vyříznut ze 48MPx fotografie bez ztráty kvality. Co se pak týče dalších technických specifikací, které má iPhone SE 4 nabídnout, očekává se:

Tělo iPhonu 14 se 6,1“ OLED displejem

USB-C port

Čip A18 s 8GB RAM paměti

Akční tlačítko

Cena kolem 499 až 549 dolarů

Ohledně představení můžeme sice zatím jen hádat, avšak jako nejpravděpodobnější termín se zatím jeví březen či duben, jelikož právě v těchto měsících Apple zpravidla pořádá první Keynote roku s hardwarovými novinkami. Sand tedy bude platit tento scénář i příští rok – tím spíš u takto zajímavého iPhonu SE. Předešlé dvě generace totiž Apple odhalil jen skrze tiskovou zprávu.