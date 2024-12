První 5G modem Applu dostanou příští rok jen tyto tři produkty!

Již v příštím roce čeká Apple další důležitý krok směrem k osamostatnění se od dodavatelů komponentů pro jeho produkty. Řeč je konkrétně o započetí pozvolného přechodu z 5G modemů od Qualcommu na vlastní řešení, na kterých v posledních několika letech usilovně pracoval a které jsou nyní konečně hotové. Zdroje dobře informovaného reportéra Marka Gurmana však nyní přišli s tím, že v první vlně se 5G modemů od Applu dočká jen hrstka jeho produktů.

Gurman přišel konkrétně s tím, že první 5G modem Applu by měl být schopen nabídnout teoretickou rychlost stahování až 4 Gb/s, což je méně, než kolik teoreticky zvládají modemy od Qualcommu. Právě z tohoto důvodu se tak Apple zprvu uchýlí k jeho nasazení jen do hrstky produktů, u kterých zřejmě až tak o rychlost připojení nejde a to i přesto, že reálné rychlosti jsou ve výsledku podstatně nižší a ve výsledku mohou být v případě modemu Applu a Qualcommu dost blízké. I tak ale Apple své řešení použije v příštím roce jen u:

iPhonu SE 4

iPhonů 17 Air

iPadů 11

S příchodem druhé generace 5G modemu, který bude technologicky vyspělejší, se pak samozřejmě svět dočká nasazení i u dalších produktů v čele s Pro iPhony. Poměrně zajímavé je pak to, že hlavní problémy modemů Applu byla nadměrná spotřeba energie v kombinaci s generováním velkého množství tepla. Tyto potíže se sice měly podařit vyřešit, nicméně přesto si Apple zřejmě není svým řešením 100% jist a tak jej raději nejprve otestuje na produktech nižší třídy, u kterých lze jejich nedostatky omluvit lépe než u Pro řady.