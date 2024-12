Meta investuje 10 miliard dolarů do vlastního podmořského optického kabelu

Meta plánuje položit vlastní podmořský kabel z optických vláken, který bude používat výhradně pro své vlastní služby jako je Facebook, Instagram nebo WhatsApp. Projekt v hodnotě 10 miliard dolarů vytvoří novou kabelovou síť dlouhou 40 000 kilometrů, která spojí celý svět s tím, že se vyhne oblastem geopolitckého napětí, kde byly sabotovány podpořské kabely. Meta již nyní spoluvlastní 16 ze stávajících sítí, ovšem kabel, jenž se chystá položit, bude zcela v jejím vlastnictví, což ji umožní plnou kontrolu a upřednostňování provozu vlastních služeb a produktů dle potřeb.

Projekt bude trvat 5 až 10 let a Meta aktuálně řeší věci jako je kapacita, trasa a další věci s tím, že vlastní kabely by se měly začít pokládat začátkem příštího roku. Trasa podmořského kabelu Meta by měla vést z východního pobřeží USA a zpět na západní pobřeží přes body v Indii, Jižní Africe a Austrálii. Služby společnosti Meta jako je WhatsApp, Facebook a Instagram tvoří údajně více než 20 % celosvětového internetového provozu. Hlavním středobodem kam kabel zamíří se má stát Indie a zde se objevuje zajímavá spekulace. Meta má sice v Indii více jak 1 miliardu uživatelů, ale také jsou zde nízké náklady na výpočetní výkon, co se hardwaru a zejména pak provozu týká. Meta by tak mohla využít Indii pro trénování umělé inteligence a to právě kvůli nízkým cenám.