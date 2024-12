Tyto widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu se vám jistě budou hodit

Aplikace MyDayWidget vám otevírá dveře do světa personalizovaných widgetů, které vám přinesou přehled o vašem nabitém dni. S její pomocí si snadno vytvoříte přehledné widgety s údaji z vašeho kalendáře, připomínkami a dalšími důležitými informacemi. Budete mít možnost si je přizpůsobit podle svých představ a potřeb, ať už zvolíte velikost, barvu nebo obsah. Kromě toho, že si widgety zobrazíte na domovské obrazovce nebo uzamčené obrazovce vašeho iPhonu, MyDayWidget se bezproblémově propojí s vašimi nativními aplikacemi Kalendář a Připomínky. Objevte nekonečné možnosti a užijte si ještě lepší organizaci svého času.

Countdown Widgets and Timer

Chcete si odpočítávání přizpůsobit podle svého? S aplikací Countdown Widgets and Timers je to hračka! Vyberte si z široké škály vzhledů, barev a fontů, abyste vytvořili odpočítávání, které dokonale zapadne do vašeho stylu. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazovat dny, hodiny, minuty nebo sekundy, a dokonce přidat vlastní obrázky nebo emotikony.

