Seznam všech novinek, které přinese iOS 18.2 příští týden na iPhony

Vše nasvědčuje tomu, že již příští týden (pravděpodobně v úterý či středu) vydá Apple veřejnou verzi iOS 18.2 s náloží novinek a oprav chyb, které se do předešlých verzí iOS nevešly. Pokud vás tedy zajímá, co vše se do iOS 18.2 vešlo, tedy alespoň podle oficiálního popisku k aktualizaci od Applu, můžete si vše pročíst níže. Poznámky z RC bety jsou pro vás totiž přeložili.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Apple Intelligence (Pro modely iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) – nedostupné v ČR a češtině

Image Playground

Nová aplikace, která umožňuje používat pojmy, popisy a osoby z vaší knihovny fotografií a vytvářet zábavné a hravé obrázky v různých stylech.

Při přidávání konceptů na Playground můžete procházet náhledy a vybírat z nich

Při vytváření obrázku si můžete vybrat ze stylů animace a ilustrace

Vytvářejte obrázky v aplikacích Zprávy a Freeform i v aplikacích třetích stran

Obrázky jsou synchronizovány v knihovně Image Playground ve všech zařízeních pomocí služby iCloud

Genmoji

Genmoji umožňuje vytvořit vlastní emoji přímo z klávesnice.

Genmoji se synchronizují se samolepkami ve všech zařízeních pomocí iCloudu.

ChatGPT support

ChatGPT od OpenAI je přístupný přímo ze Siri nebo Writing Tools.

Compose v nástroji Writing Tools umožňuje vytvořit něco od začátku pomocí ChatGPT.

Siri může v případě potřeby využít ChatGPT a poskytnout vám odpověď.

Účet ChatGPT není vyžadován a vaše požadavky budou anonymní a nebudou použity k trénování modelů OpenAI.

Přihlášením k účtu ChatGPT získáte přístup k výhodám svého účtu a na požadavky se budou vztahovat zásady ochrany dat společnosti OpenAI.

Image Wand mění náčrty a ručně psané nebo psané poznámky na obrázky v aplikaci Notes

Popište svou změnu v nástroji a Writing Tools vám umožní navrhnout, jak byste chtěli něco přepsat, například jako báseň

Tlačítko Ovládání fotoaparátu (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Vizuální inteligence s ovládáním kamery vám pomůže okamžitě se dozvědět o místech nebo komunikovat s informacemi pouhým namířením iPhonu na objekt s možností využít vyhledávání Google nebo ChatGPT – Nefunkční v ČR

Dvoustupňová závěrka Camera Control umožňuje uzamknout zaostření a expozici v aplikaci Camera při lehkém stisknutí tlačítka Camera Control

Mail – redesignovaný mail se nám v betě v ČR též neukázal

Kategorizace pošty třídí zprávy a pomáhá vám upřednostnit nejdůležitější zprávy.

Zobrazení Digest seskupuje všechny zprávy od jednoho odesílatele do jednoho balíčku pro snadné procházení.

Photos

Vylepšení prohlížení videa, včetně možnosti posouvat snímek po snímku a nastavení pro vypnutí automatického přehrávání videa se smyčkou.

Vylepšení při navigaci v zobrazeních kolekcí, včetně možnosti vrátit se přejetím doprava na předchozí zobrazení.

Možnost vymazání historie naposledy zobrazených a nedávno sdílených alb

Album Oblíbené se kromě připnutých sbírek zobrazuje i ve sbírce Nástroje

Safari

Nové obrázky na pozadí pro přizpůsobení úvodní stránky Safari

Import a export umožňuje exportovat data o prohlížení ze Safari a importovat data o prohlížení z jiné aplikace do Safari.

Priorita HTTPS upgraduje adresy URL na HTTPS, kdykoli je to možné.

Živá aktivita stahování souborů zobrazuje průběh stahování souborů na Dynamickém ostrově a na domovské obrazovce

Tato aktualizace obsahuje také následující vylepšení a opravy chyb: