O čem se šeptá u Applu: Ohebný iPhone a materiál iPhonu 17

V posledních týdnech se opět začíná intenzivněji mluvit o ohebném iPhonu. Jeho příchod by podle analytika Rosse Younga mohl ledacos zásadně změnit. Kromě ohebného iPhonu se v dnešním souhrnu budeme věnovat také tomu, jak si Apple nakonec poradí s materiálem u chystaného iPhonu 17.

Ohebný iPhone coby revoluce na trhu?

Trh se skládacími chytrými telefony se zastavil, protože zájem zákazníků o skládací telefony klesá. To by se ale podle analytika Rosse Younga mohlo změnit poté, co Apple představí svůj první skládací iPhone. Ve své zprávě o současném trhu se skládacími smartphony Young uvádí, že společnost Apple by měla „vstoupit na trh se skládacími telefony“ v druhé polovině roku 2026. „Dominantní postavení společnosti Apple v oblasti vlajkových smartphonů“ by mohlo potenciálně vést k výraznému růstu trhu se skládacími telefony v roce 2026, což by nakonec vedlo k rekordnímu roku pro skládací telefony.

Young očekává více než 30% růst trhu se skládacími zařízeními v roce 2026, následovaný pokračujícím 20procentním růstem v letech 2027 a 2028.

Již dlouho se objevují zvěsti naznačující, že společnost Apple vyvíjí skládací iPhone, a někteří analytici se domnívají, že společnost Apple nakonec debutuje se skládacím iPhonem kolem září 2026. První skládací iPhone by mohl mít úhlopříčku displeje 7,9″ až 8,3″ a mohl by mít podobný design jako Galaxy Z Flip od společnosti Samsung. Skládací iPhone by se skládal na polovinu vertikálně, nikoli horizontálně, což by umožnilo mít v rozloženém stavu iPhone plné velikosti a ve složeném stavu menší, kapesní zařízení.

Překvapí iPhone 17 svým materiálem nebo nikoliv?

Původně se hovořilo o tom, že Apple u svého iPhonu 17 v příštím roce použije hliník. Leaker s přezdívkou Instant Digital ale v průběhu uplynulého týdne na čínské sociální síti Weibo uvedl, že iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max by ve skutečnosti měl mít titanové šasi – stejně jako letošní „Pro“ modely. Tato zpráva je v rozporu s tvrzením Wayna Ma z The Information, který minulý týden uvedl, že dva vlajkové modely příštích iPhonů budou mít hliníkový rám. Před iPhonem 15 Pro používaly špičkové modely iPhonu rámy z nerezové oceli. Poté společnost Apple u modelu iPhone 15 Pro představila titanové šasi a označila jej za zásadní vylepšení. Ma však uvádí, že s řadou iPhone 17 plánuje Apple přejít u celé řady zařízení zpět na hliník.

Není jasné, zda má leaker na Weibo informace o dodavatelském řetězci, kterými by své tvrzení podpořil. The Information razí teorii, že přechod na hliník má být u příštích iPhonů součástí velké změny designu, jejíž součástí má být také přepracovaný zadní fotoaparát.