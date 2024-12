Konečně mám podpis Tima Cooka!

Chápu, že pro mnoho z vás je Apple jen společnost, od které si jedno za rok koupí nový telefon, ale pro mě osobně je to něco, s čím je můj život spjatý už téměř 20 let. Je to něco, okolo čeho jsem vybudoval celý svůj business a něco, o čem jsem začal jako malej kluk psát a postupně díky tomu vytvořil vydavatelství oslovující téměř 2 miliony čtenářů každý měsíc. Právě proto mě Apple zajímá víc, než běžného uživatele a opravdu tuto společnost miluju. Apple je nedílnou součástí mého života a Apple by byl ničím bez lidí, kteří jej tvoří. Tím nejdůležitějším je v současnosti samozřejmě Tim Cook a i když jsem měl tu čest se s ním setkat a ukořistit selfie, na podpis nebyl prostor a tak jsem po něm roky toužil.

Protože to moje paní věděla, letos mi jej přinese Ježíšek a ještě, než si jej budu mít možnost vystavit, tedy samozřejmě až po Vánocích, tak se zastavil na malou chvíli v mé pracovně, abych se na něj mohl podívat a zkontrolovat, zda je vše tak, jak má být, protože to má paní nedokáže posoudit tak dobře jako já. Rovnou musím říct, že jsem nadšený. Sehnat podpis Tima Cooka, o kterém budete mít jistotu, že se jedná o originál, není nejsnadnější. Samozřejmě, že se ceny podpisu nepohybují v tak astronomických výškách, jako v případě Steva Jobse a vejde se do přibližně 1000$, ovšem i tak se najdou podvodníci.

Podařilo se mi najít podpis, který jako jediný má i fotografii, na které je vidět jak jej Tim Cook dává a je k němu COA z Japonska. Kromě mentality Japonců, kteří by si nedovolili vydat falešnou COA, je pro mě mnohem důležitější právě fotografie, na které je vidět, že Tim skutečně podepisuje svoji fotografii. Jak tato fotografie, tak i COA a taktéž samozřejmě samotná fotka podepsaná Timem Cookem jsou zatavené v plastové krabičce a vše vypadá zkrátka perfektně. Vzhledem k tomu, že mám také podpis Steva Wozniaka, Ronalda Wayne a časem doufám, že získám i Steva Jobse, tak to dopadne tak, že ze všech podpisů udělám nějakou pěknou koláž tvořící obraz v mé pracovně. Fotografie podpisu jsou pořízené přes ochranný celofánový obal a doufám, že to omluvíte, ale rozbalovat jej mohu až na Vánoce.