Tim Cook vsadil u Vision Pro na velmi nejistou kartu

Apple Vision Pro se právě dostal do své první Vánoční sezóny, ovšem již nyní existuje obecný názor, že zařízení, co se úspěchu v prodejích týká selhalo. Tim Cook se jej však zajímavým způsobem zastal a uklidnil nejen fanoušky Applu, ale zejména akcionáře. Tim totiž prohlásil, že Vision Pro jsou produkt, pro první uživatele, tedy v angličtině ono známé „early adopter product“. Nemusíte být zrovna nejlepší manažer na světě, kterým je Tim, abyste věděli, že každý od nového produktu očekává, že okamžitě trhá prodejní rekordy. Vision Pro však patří do jiné kategorie, do kategorie produktů, které si musí najít první uživatele, jenž se rozhodnou zariskovat a pořídit si něco, co nikdo jiný nemá a postupně kolem toho začít budovat ekosystém a vše ostatní.

„Za 3500$ se nejedná o produkt pro masový trh, říká Cook. Právě teď je to produkt, který si brzy osvojí lidé, jenž chtějí mít technologii zítřka již dnes, pro ty je určený. Naštěstí existuje dost lidí, kteří patří do tohoto tábora, takže je to vzrušující,“ uvedl Tim Cook začátkem řijna v rozhovoru pro The Wall Street Journal.

Nyní o dva měsíce později uvedl pro The Wired v podstatě to stejné:“„Jde o produkt, který si brzy osvojí lidé, kteří chtějí technologii zítřka již dnes. Ti lidé to kupují a ekosystém vzkvétá. Konečným testem je pro nás ekosystém.“ Z jeho slov je tak zřejmé, že Apple zkouší něco, co se podaří jen zřídka. Applu se to podařilo zatím dva až třikrát v historii a to v případě iPodu, iPhonu a možná do jisté míry také v případě AirPods. Pokud pomineme AirPods, což je nesrovnatelně levnější produkt, tak naposledy se něco podobného Applu podařilo s iPhonem a to před neuvěřitelnými sedmnácti, dnes už téměř osmnácti lety.

Jsem zvědavý, zda se to podaří Vision Pro a já soobně mu držím palce, ovšem zcela upřímně zm ého pohledu to, co chybí Vision Pro nejvíc je nějaký blockbuster, něco kvůli čemu si jej zkrátka koupíte. Je jedno, zda je to nový James Bond a vy jste milovníci filmů s agentem 007 a nového Bonda zkártka uvidíte jen na Vision Pro nebo je to nějaká oblíbená hra typu Warzone, zkrátka cokoli, co bude naprosto jedinečné a úžasné natolik, aby se další a další lidé rozhodli si Vision Pro koupit. Osobně jsme zatím našel jen Imerzivní videa, ovšem ta lze jen těžko popsat a tka se zářitek mezi lidi příliš nešíří.