Jak jsem kupoval nový iPad pro mamču a zjistil, že ten nejlepší pro ni je 3 roky starý

Kupovat dárky k Vánocům pro mé rodiče je čím dál tím těžší a tak zatím co dárek pro tátu jsem vymyslel během pár vteřin, s těmi pro mámu jsem si celkem lámal hlavu. Nakonecj sem se rozhodl obměnit u ní v podstatě všechny produkty které používá, protože po letech oblečení, kosmetiky a všeho možného i nemožného nastal čas vyměnit iPhone SE, iPad z roku 2018 a starší Garmin Venu 2s. Kromě dalších věcí tak nakonec mamča dostane iPhone 15 Pro, Garmin Venu 3S a také iPad a právě ten se stal celkem zvláštní volbou.

Její iPad je již opravdu starý a je to vidět jak rychlostně, tak vzhledově. Navíc může putovat dál babičce a tak vlastně zabiju dvě mouchy jednou ranou. Kupovat iPad Pro nebo iPad Air pro mamču, která na něm reálně 99,99% času surfuje po internetu nebo si prohlíží fotky vnoučka se zdá trošku zbytečné. Protože se o iPady příliš nezajímám, jelikož jej sám nepoužívám, celekm z hrůzou jsem zjistil, že klasický iPad je dnes již v podstatě 3 roky starý produkt z roku 2022. Když tedy pominu posledních sedm dní letošního roku, dostane mamča na Vánoce iPad, jenž je tři roky starý.

Bilancoval jsem tak na hraně, kdy jsem si říkal, že nevyužije iPad Air ani Pro, ovšem na druhou stranu se mi nechce kupovat něco, co je opravdu již tři roky staré a kde je navíc šance, že Apple příští rok představí novou generaci. Bohužel však jiná možnost není a i když chápu, že na to, co na něm bude mamča dělat tento iPad bohatě stačí, vnitřně tak nějak bojuju s tím kupovat tak starý stroj. Apple bohužel na některé modelové řady kašle a i když je jejich cena opravdu velmi nízká, tak si za ni kupujete něco, co jste si vlastně mohli koupit před třemi lety. Něco u čeho nevíte jak dlouho to ještě bude aktuální a čím to Apple nahradí. Nakonec jsem tedy skutečně koupil klasický iPad, ovšem celkem nerad při představě, že jsem jej mohl koupit již před třemi lety za téměř stejnou cenu a máma jej mohla už tři roky používat.

A upřímně když už o tom píšu, dovolím si ještě jedno rýpnutí do Applu. Chápu, že obal na iPhone za 30 000Kč stojí 1500Kč, ale že Folio „obal“, což je vlastně jen kryt displeje na iPad za 10 000Kč stojí 2000Kč, tedy 20% ceny samotného produktu, jenž chrání, to opravdu nechápu.