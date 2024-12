Apple už pomalu chystá výrobu iPadů Pro M5! Víme, kdy dorazí

Přestože se může zdát, že nová generace iPadů Pro s OLED displeji a čipy M4 se začala prodávat teprve nedávno, faktem je, že pro Apple je již do jisté míry zastaralá a proto už chystá nástupce. Vyplývá to alespoň z informací spolehlivého analytika Ming-Chi Kua, podle kterého již začíná Apple pomalu se svými dodavateli řešit výrobu nové generace iPadu Pro o sazené čipem M5.

Zatímco iPady Pro M4 spatřily světlo světa v květnu 2024, nové iPady Pro M5 by se měly světu ukázat na konci příštího roku, jelikož právě na toto období má Apple naplánovanou jejich hromadnou výrobu. Tu přitom může spustit jen krátce před jejich odhalením, jelikož se jedná o produkt, který by se prodával nějak masově a tím pádem si jen nemusí přichystat na sklad desítky milionů, jak to je třeba v případě iPhonů. Bohužel, kromě nového čipu se žádné další zásadní upgrady očekávat nedají a ani čip nebude ve výsledku až tak zajímavý. I M5 má být totiž založen na 3nm výrobní technologii, byť oproti nynější verzi pokročilejší jak z hlediska výkonu, tak energetické náročnosti. Jak velký výkonnostní skok nás čeká ale můžeme zatím jen hádat.