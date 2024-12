Koncert filharmonie New York živě

I když není filharmonie zrovna váš šálek kávy, v předvánočním období je občas fajn vyměnit nějaký ten akční film z Netflixu za trochu kultury. Česká filharmonie vystoupí v legendární Carnegie Hall v New Yorku již 4. prosince a pokud zrovna nemáte cestu do New Yorku, máte možnost sledovat koncert živě streamovaně přímo na webu České filharmonie. Mimochodem oficiální web Carnegie Hall označil tento koncert za to nejlepší, co letošní sezóna nabídne. Česká filharmonie vysotupí v nejslavnější koncertní síni světa v sérii tří rezidenčních vystoupení a jeden z nich máme možnost sledovat živě přímo zde.

Pokud si říkáte, že na akci zapomenete, pak stačí jít již nyní na oficiální web a zde si aktivovat připomenutí. Poté vám dorazí mail, který vás na začátek přenosu upozorní. Pokud tedy stejně jako já posloucháte vážnou hudbu jednou ročně a to při novoročním koncertu Vídeňské filharmonie, letos můžete přidat ještě jeden koncert. Mimochodem jen reklama na tento koncert, kterou filharmonie vydala na YouTube má k dnešnímu dni téměř půl milionu shlédnutí.