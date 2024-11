4 praktické aplikace pro iPhone, které vám usnadní život i práci

Díky této oblíbené aplikaci už nikdy nezapomenete na důležité události. Ať už potřebujete připomenout pravidelné schůzky, termíny lékaře nebo třeba narozeniny blízkých, stačí si nastavit opakované upozornění a aplikace se o zbytek postará. Na rozdíl od rušivých alarmů vás Notification Reminders upozorní diskrétními notifikacemi, které nepřehlédnete. Díky této aplikaci budete mít více času na to, co je pro vás důležité, protože všechny vaše úkoly a termíny budou spolehlivě připomenuty.

Grocery List je chytrý pomocník pro všechny, kdo chtějí mít při nákupech dokonalý přehled. S touto aplikací si vytvoříte personalizovaný nákupní seznam snadno a rychle. Už žádné zapomenuté položky ani zdlouhavé přebíhání mezi regály. Aplikace vám nabízí chytré návrhy, takže nemusíte vymýšlet, co vše potřebujete. Stačí si vybrat z široké škály kategorií, jako jsou potraviny, drogerie nebo potřeby pro domácí mazlíčky. Všechny vaše seznamy se navíc automaticky synchronizují napříč vašimi zařízeními, takže máte vždy aktuální přehled o tom, co potřebujete nakoupit, ať už jste doma nebo v obchodě.

S touto aplikací můžete vytvářet neomezený počet seznamů a podseznamů, které si můžete snadno přizpůsobit svým potřebám. Nemáte náladu vymýšlet seznam od začátku? Vyberte si z tisíců hotových šablon na cokoliv, co vás napadne. Díky synchronizaci mezi všemi vašimi zařízeními máte své seznamy vždy po ruce, ať už jste kdekoliv. A co víc, Checklist funguje i offline, takže o svá data nepřijdete ani když nebudete připojeni k internetu.

Supercook

SuperCook je chytrý kuchařský pomocník, který vám usnadní život v kuchyni. Tato aplikace vám dokáže navrhnout chutná jídla přímo na míru podle toho, co máte doma. Stačí, když do aplikace zadáte všechny ingredience, které máte v lednici, spíži nebo mrazáku. SuperCook vám pak nabídne pestrou škálu receptů, které můžete připravit z těchto surovin. Nemusíte už zbytečně vyhazovat potraviny, protože SuperCook vám pomůže je zužitkovat co nejlépe. Ať už máte chuť na rychlou večeři, nebo chcete vyzkoušet něco nového, SuperCook je tu pro vás.

Aplikaci Supercook stáhnete zde.