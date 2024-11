Apple svým čerstvým krokem nepřímo potvrdil příchod MacBooků Pro s OLED displeji!

Po letošním nasazení OLED displejů do iPadů Pro si Apple začíná pomalu, ale jistě chystat půdu pro tentýž krok u MacBooků Pro. Že na jejich vývoji pracuje není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Analytikům z TrendForce se navíc nyní podařilo zjistit, že již začal se svými dodavateli aktivně řešit budoucí výrobu. Tedy, jak se to vezme.

Výrobci OLED displejů, kteří v současnosti s Applem spolupracují, měli být nedávno z jeho strany vyzváni k tomu, aby začali intenzivně investovat do svých výrobních závodů na OLED panely ve snaze zajistit budoucím produktům co možná nejkvalitnější výrobu a tím povznést i jejich celkovou kvalitu. Investicí by si tak měl Apple zajistit, že až na uvedení prvních MacBooků s OLED displeji přijde čas, budou jeho dodavatelé schopni dodat přesně to, co od nich očekává. A že by se tak mělo stát již docela brzy. S prvními OLED MacBooky Pro se totiž počítá na rok 2026.

Co se týče výhod, které OLED displeje nabídnou oproti těm s mini-LED podsvícením, které Apple využívá nyní, je to hlavně vyšší jas a kontrast či kvalitnější černá barva. Potěší ale i nižší energetická náročnost a celkově lepší podání barev. Ve výsledku by se tedy mělo jednat o velmi slušný krok vpřed, na který se dozajista všichni uživatelů MacBooků Pro těší.