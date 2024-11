Bez kompromisu: Základní Mac mini M4 má díky nešetření Applu opět rychlejší úložiště

Pamatujete si, jaký skandál způsobil před pár lety Apple tím, když u MacBooků Air a Pro M2 nasadil jediný úložný čip u základních 256GB variant, čímž jejich úložiště mezigeneračně zpomalil. Macy s M1 totiž využívaly dva 128GB paměťové čipy, což jim umožňovalo nabízet rychlejší čtení a zápis na SSD, protože více NAND čipů zvyšuje celkovou rychlost paměti. A tohoto řešení se naštěstí drží i u Macu mini M4.

Rozbory tohoto stroje totiž ukázaly jednak to, že je jeho úložiště jednak modulární a tedy jej lze vyjmout (byť samotné čipy jsou samozřejmě připájeny k desce a tedy fakticky vyjmete celou desku), ale hlavně to, že se základní Mac mini dočkal skutečně dvou 128GB NAND čipů a tedy by mělo být jeho úložiště stejně rychlé jako konfigurace s 512GB, 1TB nebo 2TB úložištěm, jelikož u nich Apple dva NAND čipy využívá dlouhodobě. A jen pro představu, když Apple u Macu mini M2 nasadil jen jeden NAND čip, snížil rychlost čtení a zápisu SSD až o 50 % ve srovnání s modely s vyšší kapacitou úložiště a tedy dvěma NAND čipy. Apple se tedy evidentně z kritiky poučil.

Mac mini lze objednat zde