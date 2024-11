O čem se šeptá u Applu: Jablečný televizor a čipy v iPhonu 17

Vydá Apple vlastní televizor?

Zhruba v letech 2009 až 2011 se opakovaně hovořilo o tom, že Apple představí vlastní televizor, k tomu ale dosud zatím nedošlo. Mark Gurman z agentury Bloomberg nicméně v průběhu uplynulého týdne uvedl, že se o této myšlence opět uvažuje. Nejnovější vydání Gurmanova newsletteru Power On zmiňuje, že společnost Apple „vyhodnocuje myšlenku výroby vlastního televizoru“. Údajně by se mělo jednat o další z řady plánovaných zařízení pro chytrou domácnost. Vypadá to, že Apple je stále ve velmi rané fázi úvah o televizoru, takže je pravděpodobné, že do jeho uvedení na trh zbývají ještě roky, pokud se vůbec někdy uskuteční. Zůstává otázkou, jak by Apple konkuroval ostatním značkám televizorů, pokud jde o specifikace displeje, funkce a ceny. Široká škála televizorů značek jako LG, Samsung a Vizio již nabízí podporu AirPlay, HomeKit a Apple TV+, ale televizor značky Apple by mohl mít ještě hlubší integraci s ekosystémem zařízení Apple. Televizor Apple by téměř jistě nabídl i prémiový design.