Recenze JBL Tour One M2: Skvělá náhlavní sluchátka za (nyní) neskutečnou cenu

JBL Tour One M2 jsou nejlepší bezdrátová náhlavní sluchátka od JBL, která cílí na náročné uživatele hledající kvalitní zvuk, moderní funkce a spolehlivé potlačení okolního hluku. Tento model navazuje na úspěch svých předchůdců a snaží se přinést vylepšení v klíčových oblastech, jako je výdrž baterie, kvality zvuku a pohodlí při nošení. Otázkou ale zůstává, zda dokážou JBL Tour One M2 skutečně obstát v silné konkurenci prémiových sluchátek, nebo zda jde jen o další drobný evoluční krok. Pojďme si je detailně rozebrat.

Obsah balení

Jde o náhlavní sluchátka. Čili počítejte s tím, že i krabička je o něco větších rozměrů. Po designové stránce se, ostatně jako celý produkt, velmi povedla, na tmavěšedočerné přední straně uvidíte design sluchátek s nápisy, které lákají na všemožné technické specifikace. Uvnitř balení naleznete sluchátka v sympatickém zipovém pouzdře, do nějž budete sluchátka ukládat. Pouzdro je vypolstrované, čili produkt je v něm v naprostém bezpečí. Pouzdro má rovněž látkovou texturu a celkovým dojmem na mě působí velmi hezky. Je na něm vyobrazené logo a řada produktu. Z vnějšku též visí poutko. V samotném pouzdře ještě poté naleznete manuál, nabíjecí kabel a 3,5mm jack. Toto příslušenství je tedy za mě skvělou přidanou hodnotou, kterou si nemohu vynachválit.

Technické specifikace

JBL Tour One M2 jsou bezdrátová sluchátka využívající Bluetooth 5.3. Dosah je tedy velmi dobrý. Frekvenční rozsah je 10 až 40000 Hz, citlivost 117 dB/mW, impedance 32 Ohm a měniče mají velikost 40 mm. Sluchátka disponují technologií ANC, čemuž pomáhá čtveřice mikrofonů. Jelikož jde o poměrně velká sluchátka, můžete se rovněž těšit na velmi slušnou výdrž na jedno nabití. Ve velkém ale bude záležet, jak sluchátka chcete používat. Bez ANC vám vydrží na jedno nabití 50 hodin. S ANC 30 hodin. Zvládnou 30 hodin hovoru bez ANC. S ANC 21 hodin. Jejich plné nabití trvá 2 hodiny. Sluchátka jako taková disponují celou řadou velmi zajímavých technologií (za součinností s aplikací). O nich ale až níže.

Design

ak již zaznělo v úvodu, jedná se o náhlavní bezdrátová sluchátka, na něž jsou po stránce ergonomie a pohodlnosti vyšší nároky. Sluchátka jsou převážně vyhotovena z plastu. Na vnější straně náušníků je dotyková matná plocha, která je skutečně velmi citlivá. Za pomoci těchto ploch budete přeskakovat skladby, přijímat hovory, měnit režimy (ANC, Ambiente Aware) či vyvolávat hlasového asistenta. Vnější stranu náušníků tvoří pěna, která je opravdu velmi měkká a pohodlná. Stejná pěna se pak nachází na vnitřní straně hlavového oblouku, čili věřte, že jsou dělaná i na delší nošení. Dále zde naleznete manuální tlačítka na ovládání hlasitosti, celou řadu mikrofonů, konektory pro nabíjení a hlavní posuvné tlačítko, které mj. slouží i pro párování. Sluchátka cenovkou patří do vyšší kategorie, čemuž odpovídá i jejich vzhled. Měl jsem možnost testovat černé provedení (k mání je ještě béžová barva Champagne), které za mě je o poznání hezčí. Sluchátka nejsou náchylná ke škrábancům a celkově působí poměrně odolně. Na každý pád jedná se o poměrně těžký produkt. Těžko tedy odhadovat, jak sluchátka dopadnou, jakmile vám spadnou z hlavy. Snad se všem tato zkušenost vyhne.

Párování a aplikace

Jelikož jde o propracovanější produkt, pochopitelně k němu naleznete aplikaci. Z App Store nebo Google Play stáhnete zdarma aplikaci JBL Headphones (klidně za pomoci QR kódu na krabici). Na sluchátkách spustíte párovací režim posunutím hlavního posuvného tlačítka. V aplikaci se pak sluchátka vyhledají. Jediným klepnutím je spárujete. Rovnou úvodem sdělím, že se v žádném případě nejedná o nějakou tuctovou aplikaci, kterou některé produkty mají jen proto, aby „nějakou aplikaci vůbec měly“. Pojďme se na ní podívat o něco podrobněji.

Hned úvodem sdělím, že aplikace je kompletně v angličtině, což ale vůbec nevadí, a budete zde sledovat údaje o stavu nabití, aktuálním módu či máte možnost prohlížet nastavení gest na dotykových plochách. Velice zajímavý je ekvalizér, který je propracovaný možná až moc. Samozřejmě naleznete jakési přednastavené režimy. A pokud nemáte zrovna hudební sluch, možná bych se do manuálního nastavování vůbec nepouštěl. Velice snadno se totiž může stát, že sluchátka budou hrát opravdu nepěkně. Jako velmi přínosnou shledávám funkci Personi-Fi. Uděláte sluchový test a sluchátka vlastně naprogramujete tak, aby vám hrála do ucha pro vás co nejpříjemnější zvuk. Zapnout též můžete funkci Smart Talk. Jakmile začnete pár sekund mluvit, sluchátka automaticky ztiší zvuk. Po dokončení konverzace opět začnou přehrávat. Appka je skutečně velmi dobrá a doporučuji její důkladné prostudování.

Zvuk

U sluchátek je alfou a omegou pochopitelně zvukový projev. Jedná se o náhlavní sluchátka za 8500 korun. Čili budete čekat, že zvuk bude skutečně nadprůměrný. Zvuk je dle mého názoru v této cenové kategorii velice dobrý. Tóny jsou čisté, basy jsou hutné a nic není přepálené. Každou hudbu si užijete a zvukový projev rozhodně nestranní žádným hudebním žánrům. Pochvalu zaslouží režimy ANC a Ambient Aware. Už z povahy designu sluchátek je jasné, že budete od okolí jaksi odstřiženi. Nicméně ANC všemu dává korunu a okolí zcela uniknete a i při rozumně nastavené hlasitosti neuslyšíte kolem sebe vůbec nic. U podobných recenzí si vždy dovolím upozornit na možná nebezpečí z toho plynoucí, zvláště pokud budete někde venku. Režim propustnosti (Ambiente Aware) též zaslouží pochvalu. Zapnete-li jej, nebude třeba v žádném případě sluchátka sundávat. Mikrofony fungují skvěle. Na své si přijdou i milovníci prostorového zvuku, neboť je zde k nalezení technologie Spatial Audio (konkrétně pak režimy Movie, Music, Game), kdy zvuk zní v podstatě jako LIVE přenos. Po zvukové stránce tedy není JBL Tour One M2 co vytknout.

Vlastní používání

U podobných recenzí vždy říkám, že pro náhlavní sluchátka nejsem cílovou skupinou. Dlouhé roky jsem věrný špuntovým sluchátkům a zřejmě své preference nezměním ani po testování JBL Tour One M2. Musím ale říct, že testování tohoto modelu bylo velmi příjemným překvapením. Sluchátka na hlavě sedí skvěle. Zvuk je výborný. Z technologií jsem nadšený. Ovšem je třeba říct, že sluchátka se nehodí úplně na každou činnost a například nejsou na sport. Jakmile zakloníte hlavu, může se snadno stát, že vám z ní sjedou. Nedovedu si tedy představit s nimi třeba jít do posilovny nebo běhat. Někomu nemusí být po srsti citlivost dotykových ploch. Stačí opravdu velmi letmý dotyk a sluchátka „něco“ učiní. Na každý pád co vadí mně, nemusí vadit někomu jinému. Znovu musím vychválit dodávané pouzdro. Pokud z nějakého důvodu nechcete náhlavní sluchátka na uších, zpravidla je necháte sjet na krk, což ale nemusí být vždy pohodlné. Zde je dáte do pouzdra, pouzdro do batohu a máte vystaráno.

Resumé

JBL Tour One M2 jsou opravdu velmi zajímavá a velmi povedená sluchátka. Zvuk je výborný. Stejně tak zpracování. Aplikace, stejně jako nabízené technologie, si nezaslouží nic než pochvalu. Pokud náhlavním sluchátkům fandíte a chcete investovat do kvalitního kousku, jsou tato přesně pro vás.

Black Friday

Běžná cena sluchátek je 8490 korun. Ovšem v rámci Black Friday jsou nyní k dostání za skvělých 4990 korun. Jde tedy o slevu ve výši 41 %. Ale pospěšte si. Akce trvá pouze do 2. 12. 2024. Zajímavá je též další akce. Pokud sluchátka koupíte, nebo již vlastníte, můžete do 31.1.2025 uplatnit bezplatně tříletou záruku. Návod je zde.