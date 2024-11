Pokud máte doma tuto powerbanku, okamžitě ji přestaňte používat!

Problémy s produkty se nevyhýbají ani těm největším hráčům na poli příslušenství. Skvělým příkladem je ostatně nynější problém Belkinu, který se rozhodl dobrovolně stáhnout rychlou bezdrátovou nabíječku BoostCharge Pro pro Apple Watch (model BPD005) a to z důvodu nebezpečí požáru. Uživatelé, kteří tuto nabíječku zakoupili, mají nyní nárok na plnou náhradu, o kterou si lze u Belkinu zažádat po kontaktování jeho podpory.

„Pokud jste si zakoupili rychlou bezdrátovou nabíječku Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K, BPD005, je důležité, abyste ji okamžitě přestali používat, odpojili ji od zdroje napájení nebo jiných produktů a kontaktovali nás pro další pokyny. Umístěte BPD005 na bezpečné a suché místo mimo dosah čehokoli hořlavého nebo čehokoli, co by mohlo powerbanku poškodit. Neumisťujte powerbanku do žádných odpadkových košů nebo recyklačních nádob,“ píše Belkin konkrétně ve zprávě na svém webu. Spolu se zprávou je k dispozici i PDF, které naleznete v češtině zde spolu s informacemi, kam se obrátit v případě, že powerbanku máte a rádi byste problém vyřešili jejím odevzdáním.

Tuto powerbanku vydal Belkin v květnu 2023 coby skvělé rychlonabíjecí řešení pro Apple Watch Series 7 a novější. Powerbanka nabízí kapacitu 10 000 mAh a 20W USB-C port, díky kterému tak lze solidně rychle nabíjet i iPhony.