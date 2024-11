Unikly detaily o chystaném Pro Display XDR 2! Je na co se těšit

Je to již dlouhých 6 let od doby, kdy Apple vydal v té době nejlepší monitor na světě a to konkrétně Apple Pro Display XDR. A i přesto, že Apple nepřináší nové displeje příliš často, poamlu, ale jistě se již začíná spekulovat nad jeho nástupcem. Ten by se měl objevit koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Největší změnou by melo být použití takzvaných kvantových bodl, které používá nově vydaný MacBook Pro M4. Kvantové body nahrazují červený fosforový KSF film, který používá i aktuální Pro Display XDR.

Kvantové body jsou pak zodpovedné za lepší barevný gamut, kvalitnější podání barev a celkově lepší výkon při zobrazování. Apple jej dlouho nechtěl používat kvůli obsahu toxických látek, které se však podařilo nahradit. Kromě této nové technologie by pak měl nový displej nabídnout použití čipu Apple Silicon místo aktuálního čipu A13 Bionic. Čip se stará o věci jako je center stage, spatial audio a podobné záležitosti i když pro PRo Display XDR je díky absenci webkamery méně podstatný než pro Studio display. Spekuluje se také nad rozlišením a velikostí. Aktálně má Pro Display XDR rozlišení 6K a to na 32″. Zda a jakým směrem se displej zvětší bychom měli zjistit během následujících dvou let.