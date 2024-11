T-Mobile rozdává zdarma horký nápoj i společenskou hru. Jak je získat?

Poté, co T-Mobile rozdával svým zákazníkům nedávno dvě plechovky RedBullu, pro ně má nyní připravenou další parádní akci. S blížícími se Vánocemi totiž rozdává v rámci svého programu Magenta Moments dva parádní dárky, pro které se můžete zastavit do kterékoliv z jeho poboček. Získat je lze přitom naprosto jednoduše. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci Můj T-Mobile, do které se poté přihlásit pod svými údaji/telefonním číslem a poté v sekci Moments zaktivovat kódy pro získání hry MeziSvými a horkého jablka na zahřátí. S těmito kódy pak už jen stačí navštívit pobočku T-Mobile, ukázat je obsluze a dárky jsou vaše. Pokud tedy jste klienty T-Mobile, byla by škoda si nechat tyto příjemné bonusy utéci. Určitě se pro ně tedy zastavte, protože rozhodně potěší – tím spíš, když jsou zdarma.