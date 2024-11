SpaceX začal v Česku prodávat Starlink mini! Cena připojení vám vyrazí dech

Vesmírný internet Starlink od SpaceX miliardáře Elona Muska se těší ve světě čím dál tím větší popularitě a to i díky tomu, že jej společnost rozšiřuje do čím dál tím více zemí. V Česku republice už je sice Starlink nějakou dobu dostupný, nicméně až nyní se zde začal oficiálně prodávat – alespoň podle příspěvku Starlinku na X – Musk prodávat „internet do batohu“ ve formě Starlinku mini.

Starlink Mini je nyní dostupný v České republice.

Objednáte online do 2 minut — Starlink (@Starlink) November 16, 2024

Abyste si mohli Muskův vesmírný internet i na těch nejodlehlejších místech užít, je třeba pořídit si pro jeho příjem hardware, jehož cena je v současnosti nastavena na 10 500 Kč, což už je samo o sobě docela dost. Samotné připojení k internetu vás pak vyjde podle toho, jaký tarif k tomu budete chtít využívat. Na výběr je buď tarif s omezeným FUPem na 50GB, který vychází na 1050 Kč měsíčně, nebo neomezený tarif za 1807 Kč měsíčně. V obou případech se pak na tento tarif vztahuje podpora možnosti využít připojení mezinárodně, což u klasického pevného Starlinku v rámci rezidenčního předplatného pro domácnosti s neomezenými daty za 1249 Kč měsíčně chybí. Jste u něj totiž vázáni jen na jednu lokalitu, v čemž jej Starlink Mini převyšuje.

Průměrná rychlost internetu Starlink v České republice se obvykle pohybuje mezi 50 až 150 Mb/s pro stahování a 10 až 30 Mb/s pro nahrávání. Rychlost závisí na několika faktorech, jako je lokalita, počet uživatelů v oblasti, aktuální počasí a stav satelitní sítě. Latence (ping) se obvykle pohybuje kolem 30–50 ms, což je lepší než u tradičního satelitního internetu, ale stále vyšší než u optických sítí. Starlink pak přes reklamu slibuje rychlosti přesahující 120 Mb/s.

Starlink Mini je přenosná verze satelitního internetového systému Starlink, která je optimalizovaná pro cestovatele a uživatele na odlehlých místech. Tento kompaktní zařízení, velikostí srovnatelné s notebookem (přibližně 30 x 25 x 4 cm), váží jen 1,1 kg a lze jej snadno přenášet v batohu. Nabízí rychlosti stahování přes 100 Mbps a obsahuje integrovaný Wi-Fi router, což snižuje počet potřebných komponent. K provozu je možné využít i DC napájení, což ho činí ideálním pro cestování​. Tato technologie je určená především pro turisty, cestovatele a pracovníky v terénu, kteří potřebují spolehlivé připojení na cestách. Lze ji snadno nastavit pomocí aplikace, která zajistí optimální umístění antény s výhledem na oblohu​.