Starlink Direct to Cell: Největší revoluce od příchodu GSM právě dorazila

SpaceX vypustil 13. 4. 2025 na oběžnou dráhu Země 21 satelitů Starlink včetně 13 satelitů vybavených funkcí Direct to Cell. Tu lze bez nadsázky označit za nejrevolučnější službu od příchodu GSM. Direct to Cell totiž umožňuje přímé připojení mobilního telefonu k satelitům Starlink. V současné době je možné tuto funkci využívat v Austrálii, USA, Kanadě, Novém Zélandu, Japonsku, Švýcarsku, Chile, Peru a Ukrajině. Do budoucna se počet zmeí bude rozšiřovat a jakmile v dnaé zemi narazíte na místo, kde je nedostatečné pokrytí pozemním signálem, telefon se automaticky přepne na signál přijmaný ze satelitu Starlink s funkcí Direct to Cell.

Kromě rozšíření mobilního pokrytí Direct to Cell umožní všudypřítomné připojení k internetu věcí mimo pozemní pokrytí a propojí miliony zařízení v kritických globálních průmyslových odvětvích. Je jedno, zda se to týká záchranných složek, těžebních strojů nebo čehokoli co vás napadne. Všechna zařízení mohou být připojena k internetu kdykoli a kdekoli na naší planetě. Direct to Cell je zkrátka opravdovou revolucí, která znamená, že je jedno, kde se zařízení nachází, stačí, že vidí na nebe a může se připojit k internetu. Revoluce spočívá v tom, že nepotřebujete žádné dodatečné příslušenství.

Satelitní telefony existují již desítky let, ovšem kromě toho, že vás minuta hovoru vyšla na průměrný měsíční plat, jednalo se o složitá, drahá, a ne zrovna malá zařízení. Direct to Cell umožňuje připojení jakéhokoli zařízení na světě, které má GSM modul a připojuje se ke klasické GSM síti. V tom spočívá ona revoluce. Stačí mít jakékoli zařízení se standardem LTE a můžete se připojit k internetu. Prozatím funguje Direct to Cell pouze v rámci internetu a sms zpráv, ale již brzy se dočkáme také možnosti uskutečnit klasický telefonní hovor. Funkce je prozatím ve většině zemí, kde je dostupná v rámci beta testování. V rámci tohoto testování je služba dostupná zdarma. Jaká bude její následovná cena není zatím zřejmé, ovšem nemělo by to být nic zásadního a k lepším paušálům by měla být služba Direct to Cell dostupná zcela zdarma. Přepínání je navíc zcela automatické a uživatel tak ani neví, kdy je připojen k pozemní GSM síti a kdy se jeho telefon připojí k satelitu.