Apple příští rok představí nejtenčí iPhone všech dob!

Ačkoliv se teprve před pár dny objevily informace o tom, že Apple zřejmě kvůli šetření nevytvoří chystaný iPhone 17 Air či chcete-li Slim tak tenký, jak by bylo technicky možné, nakonec se zdá, že si svůj záměr přeci jen rozmyslel a i přes vyšší výrobní náklady z modelu učiní nejtenčí iPhone, který kdy vyrobil. Tvrdí to alespoň zdroje velmi spolehlivého analytika Jeffa Pu, podle kterých Apple cílí u tohoto modelu na tloušťku 6 mm, což by z něj udělalo poměrně suverénně nejtenčí iPhone všech dob. Tyto rozměry si sice vyžádají supertenkou baterii, která bude dražší na výrobu, Apple ale tuto oběť nakonec přeci jen podstoupí, aby vytvořil vskutku přitažlivý model, který bude mít mnoho věcí, kterými lze zaujmout.

Srovnání tloušťky iPhonů z posledních let

iPhone 16 Pro a Pro Max: 8.25mm

iPhone 16 a 16 Plus: 7.8mm

iPhone 15 Pro a Pro Max: 8.25mm

iPhone 15 a 15 Plus: 7.8mm

iPhone 14 Pro a Pro Max: 7.85mm

iPhone 14 a 14 Plus: 7.8mm

iPhone 13 Pro a Pro Max: 7.65mm

iPhone 13 a 13 mini: 7.65mm

iPhone 12 Pro a Pro Max: 7.4mm

iPhone 12 a 12 mini: 7.4mm

iPhone 11 Pro a Pro Max: 8.1mm

iPhone 11: 8.3mm

iPhone XS a XS Max: 7.7mm

iPhone XR: 8.3mm

iPhone X: 7.7mm

iPhone 8 Plus: 7.5mm

iPhone 8: 7.3mm

iPhone 7 Plus: 7.3mm

iPhone 7: 7.1mm

iPhone 6s Plus: 7.3mm

iPhone 6s: 7.1mm

iPhone 6 Plus: 7.1mm

iPhone 6: 6.9mm

iPhone 17 Air: nejspíš 6mm

Ačkoliv bude iPhone 17 Air opravdu velmi tenký, pravdou je, že o nejtenčí zařízení, které má Apple v současnosti ve své nabídce se jednat nebude a to ani zdaleka. Toto prvenství totiž prakticky 100% zůstane letošním iPadům Pro, které jsou k dispozici v tloušťce 5,1mm. Pokud se pak ptáte na to, proč Apple jednoduše nepoužije typ baterií, který používá v iPadech, je to jednoduše proto, že tam je schopen jejich kapacitu dohnat větším rozměrem. V případě malého těla iPhonu ale bude muset řešit hustotu akumulátoru, což se prodraží.

Vedle supertenkého těla se u telefonu počítá například se 6,6“ displejem se zmenšeným Dynamic Islandem, čipem A19, jen jedním zadním fotoaparátem či 5G a WiFi modemem z dílny Applu. Je nicméně otázkou, zda se jej bude Apple snažit prodávat jakožto mezistupeň mezi základním iPhony a řadou Pro, nebo se z řady Air stane de facto samostatný segment, který bude cílit na trochu jiné uživatele. Přeci jen, základním modelům zůstanou i nadále dva zadní objektivy a výkonnostně na tom budou minimálně stejně jako iPhone 17 Slim. A co myslíte vy?