Tyto oblíbené iPhony přestává Apple opravovat! Nepoužíváte je ještě?

Na seznam Vintage produktů přibývají další dva iPhony, které se dost možná ještě mezi uživateli těší solidní oblibě. Řeč je konkrétně o iPhonech XS Max 6S Plus, u kterých tedy budou co nevidět problémy s opravami v autorizovaných a posléze i neautorizovaných servisech. S opravami se tak určitě nevyplatí otálet.

Apple označuje své produkty jako Vintage, pokud nebyly prodávány déle než 5 let, ale méně než 7 let. U těchto produktů stále nabízí omezenou podporu oprav a náhradních dílů, pokud jsou k dispozici. Naopak produkty označené jako Obsolete (zastaralé) nebyly prodávány déle než 7 let a Apple pro ně neposkytuje žádnou podporu, včetně oprav nebo náhradních dílů, s výjimkou případů, kdy to vyžadují místní zákony. V praxi ale u zastaralých produktů platí, že je Apple opravuje do chvíle, dokud nevyčerpá skladové zásoby dílů. Pokud tedy máte doma některý z výše uvedených produktů, doporučujeme s opravou v autorizovaném servise neotálet.

