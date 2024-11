iPhone 16 Pro po dvou měsících používání: Pořád marně hledám vylepšení

iPhone již pár let není produkt, který by mělo pro běžného uživatele cenu měnit rok, co rok. Existují však výjimky, které stále pokračují v tom , včem před dlouhými roky začaly a pořízují si nový iPhone každý rok. Osobně bych mezi ně již nepatřil, ale vzhledem k tomu, že telefony dostáváme, tak i nadále pokračuji v trendu rok co rok nový iPhone. Současný iPhone 16 Pro používám od prvního dne prodeje, tedy téměř 2 měsíce a musím říct, že si na něj pořád nějak nemohu zvyknout. Jsem zvyklý na to, že každý rok přinese novinka něco nového, zajímavého a i když je toho rok co rok méně a méně, vždy to pro mě znamenalo alespoň malý krok kupředu.

Letos však mám pocit, že se v mé kapse vůbec nic nezměnilo. Nevím čím to je, ale na nový iPhone se mi zvyká letos hůř než kdy jindy. Tlačítko pro ovládání fotoparátu ani po dvou měsících nepoužívám a fotím stále přes displej, rychlost kterou novinka disponuje je sice super, ale upřímně řečeno, stačil mi v tomto směru bohatě iPhone 15 Pro. Ten byl navíc skutečně lehčí a to nejen na papíru, ale zejména pak pocitově.

Fotogalerie iPhone 16 Pro recenze Tlacitko ovladani fotoaparatu iphone 16 Pro Recenze iPhone 16 Pro Apple Apple iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Recenze iPhone 16 Pro apple iphone 16-pro makro iphone 16 pro Vstoupit do galerie

Navíc nevím, zda jsou některé věci způsobeny iOS 18 nebo iPhone 16 Pro, ale musel jsem nainstalovat beta verzi iOS 18.1 ještě před jejím vydáním, abych mohl fotit a telefonovat zároveň, protože s iOS 18 bohužel při focení fotoaparát spadl a pomohl až restart telefonu. Ani iOS 18.1 však nevyřešil problém, kdy mi po připojení k CarPlay nejde ovládat CarPlay přes kolečko iDrive, ale pouze přes dotyky na displeji.

Co je asi objektivně pouze můj osobní problém a neschopnost je fakt, že zaítm co u iPhone 15 Pro se mi nikdy v životě nestalo, že bych si místo změny hlasitosti aktivoval svítilnu, jenž mám nastavenou na Action Button, v případě iPhone 16 Pro díky změně velikosti v podstatě vždy omylem zmáčknu Action Button místo změny hlasitosti.

V podstatě jediná změna, když si vezmu do ruky iPhone 15 Pro, které si po dvou měsících všímám je velikost displeje. I když se to na první pohled nezdálo nijak zásadní a výrazné vylepšení, tak čím déle iPhone 16 Pro používám a pak si do ruky vezmu iPhone 15 Pro, vnímám rozdíl ve velikosti displeje jako čím dál tím víc výrazný. Pokud jste tedy iPhone 16 Pro letos vynechali, pak i po dovu měsích jeho používání musím říct, že jste o nic zásadního nepříšli, tedy alespoň, co se mého názoru týká.