Half-Life 2 je nyní ke stažení zdarma! Zahrajte si jednu z nejlegendárnějších her všech dob

Je tomu skoro až k nevíře, ale legendární hra Half-Life 2, která se zapsala do paměti mnoha z nás, oslavila včera 20 let od svého vydání. A jelikož si Valve, které za hrou stojí, na oslavy opravdu potrpí, i letos jsme se tak z jeho strany dočkali parádního narozeninového dárku ve formě zpřístupnění Half-Life 2 na Steamu zcela zdarma a to ještě v nové verzi. Ale pozor, titul bude k dispozici jen do zítřejšího dne, konkrétně pak do večerních hodin.

Hra zůstane ve vaší knihovně natrvalo, bez jakýchkoli skrytých podmínek. K příležitosti 20. výročí od vydání navíc vyšla v nové verzi, která zahrnuje i obě epizody rozšiřující příběh Gordona Freemana. Aktualizace přináší celou řadu novinek. Detailní seznam změn a vylepšení si můžete přečíst přímo na Steamu. Mezi hlavní novinky patří integrovaná podpora Steam Workshopu, která usnadňuje přidávání fanouškovského obsahu do hry jedním kliknutím. Radost budou mít i nadšenci do herního vývoje – zatímco epizody již dříve obsahovaly komentáře tvůrců, základní hra je nově dostala také díky této aktualizaci.

Half-Life 2, vydaná 16. listopadu 2004 společností Valve, je jednou z nejvlivnějších her v historii videoher. Pokračování úspěšného prvního dílu přineslo revoluční herní mechanismy, poutavý příběh a technologicky pokročilý fyzikální engine. Hráči se opět ujímají role Gordona Freemana, vědce bojujícího proti tyranské mimozemské rase Combine. Hra se odehrává v dystopickém světě, kde lidstvo čelí útlaku a zoufale se snaží přežít. Half-Life 2 excelovala svým realistickým prostředím, od opuštěných měst po temné kanály a futuristické laboratoře.

Valve poprvé využila Source Engine, který umožnil realistickou fyziku a dynamické interakce s prostředím. Revoluční byla také gravitační zbraň, která hráčům umožnila manipulovat s objekty a řešit hádanky nevídaným způsobem. Příběh hry byl propracovaný a plný nezapomenutelných postav, jako je Alyx Vance, která se stala oblíbenou pomocnicí hráčů. Hra získala nespočet ocenění a dodnes je považována za mistrovské dílo díky svému vyprávění, atmosféře a inovacím. Half-Life 2 zároveň položila základy pro budoucí tvorbu Valve, včetně her jako Portal a Left 4 Dead. Tato hra je dodnes ikonou a inspirací pro vývojáře po celém světě.

Pokud si chcete tuto legendární hru zahrát, máte nyní jedinečnou možnost se k ní dostat díky oslavám 20. výročí vydání zcela zdarma. Steam navíc hlásí, že je hra k dispozici jak pro Windows, tak i pro macOS, avšak jásání je v tomto případě předčasné. Hra je totiž 32bitová, což znamená, že jí na novějších verzích macOS nespustíte. Pokud ale máte doma „železo“ s macOS 10.14 a starším, tedy systémem stále ještě podporujícím 32bitové aplikace, můžete si Half-Life 2 zahrát i na Macu.

Half-Life 2 stáhnete zdarma zde