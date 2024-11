Recenze JBL Live Buds 3: Drží i hrají na výbornou

Nejen na poli TWS sluchátek, není díky pestrosti v nabídce JBL nijak obtížným úkolem najít vyhovující produkt s ohledem na tvar, preferovanou barvu, integrované technologie i finanční hladinu. Série Live představuje zlatý střed, přičemž k ní náleží pecky JBL Live Flex 3, špuntová sluchátka s nožičkou JBL Live Beam 3 a nejmenší JBL Live Buds 3 bez nožičky. Všechny s dotykovým pouzdrem usnadňujícím ovládání a nabité moderními funkcemi. Dnes se primárně zaměřím na poslední z nich.

Protože jsem však dostal příležitost vyzkoušet i ostatní jmenované modely, podělím se s vámi též o osobní srovnání některých jejich předností, což by vám mohlo pomoci při rozhodování, který pro vás představuje ideální volbu. V této souvislosti bych zmínil stránku JBL Fit Checker, která vám na základě fotografií a zodpovězení několika základních otázek, doporučí variantu, jež bude nejlépe splňovat vaše individuální preference a nároky.

Pokud jde o Live Buds 3, těm, kterým vyhovuje jejich tvar, mají rozhodně co nabídnout. Kromě vynikající výdrže baterie, která je u podobného výrobku z hlediska komfortu používání poměrně zásadním parametrem, je to například prostorový zvuk JBL Spatial Sound, přizpůsobitelné potlačení hluku i režim propustnosti, vícebodové připojení, s nímž lze pružně přecházet od jednoho zařízení ke druhému, a samozřejmě kvalitní měniče i mikrofony, díky nimž se člověk může těšit z bohatého zvuku i pohodlí při telefonování či rozhovoru na ulici. Konstrukce odolná vůči vodě i prachu se stupněm krytí IP54 uživatele nijak neomezuje, bude-li si chtít zpříjemnit výlet do přírody svými oblíbenými tracky nebo se oddávat tréninku. Pro mě osobně patří mezi nej vychytávky vytvoření osobního poslechového profilu Personi-Fi 3.0 a možnosti, jež nabízí desetipásmový ekvalizér. Mnohé zájemce jistě též potěší výběr ze čtyřech barevných provedení i další 2 velikosti nástavců v balení. Nyní již ale pojďme Live Buds 3 rozbalit a zjistit, co dokáží v praxi.

Obsah balení

JBL Live Buds 3 k vám doputují ve stylovém balení, k jehož obsahu se dostanete sloupnutím přelepek po stranách a zatažením za textilní poutko vespod. Poté se již před vámi objeví papírová krabička rozdělená na dva oddíly.

Fotogalerie JBL Live Buds 3 - box front JBL Live Buds 3 - box side 1 JBL Live Buds 3 - box side 2 JBL Live Buds 3 - box side angle 1 JBL Live Buds 3 - box side angle 2 JBL Live Buds 3 - box open 1 JBL Live Buds 3 - small box open 1 Vstoupit do galerie

Do prvního z nich z průhledného recyklovaného plastu výrobce umístil chytré pouzdro se sluchátky a dvěma páry nástavců různých velikostí, zatímco ve druhém, papírovém se nachází dokumentace a kabel USB-A na USB-C pro potřeby dobíjení. Zbývá vyjmout case, otevřít jej a pokochat se pohledem.

Fotogalerie #2 JBL Live Buds 3 - small box open 2 JBL Live Buds 3 - small box open 3 JBL Live Buds 3 - plasticbox open 1 JBL Live Buds 3 - tips 1 hand JBL Live Buds 3 - small box open 4 JBL Live Buds 3 - small box open 5 JBL Live Buds 3 - small box documentation JBL Live Buds 3 - documentation hand JBL Live Buds 3 - USB cable box hand JBL Live Buds 3 - USB cable detail hand JBL Live Buds 3 - open case 1 hand JBL Live Buds 3 - open case 2 hand JBL Live Buds 3 - open case 3 hand Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Oválná Live Buds 3 jsou lehoučká, při proporcích (v nejvzdálenějších bodech ) 21,8 mm na šířku, 15,9 na výšku a 21,2 mm do hloubky váží jeden kus pouhých 4,6 g. Po zasunutí do ucha na sebe upozorňuje zejména logo JBL na poli odpovídající barvy (v mém případě černém), které lemuje lesklá povrchová úprava. Na vnitřní straně pak narazíte na dva kontaktní body, jejichž prostřednictvím probíhá dobíjení. Šikovná konstrukce nástavců zabraňuje případnému usazování nečistot na reproduktorech, což usnadňuje péči.

Fotogalerie #3 JBL Live Buds 3 - buds table detail 3 JBL Live Buds 3 - bud hand detail inside JBL Live Buds 3 - buds table detail 2 JBL Live Buds 3 - buds table detail Vstoupit do galerie

Špunty zapadají do pouzdra o rozměrech 61 x 51 x 30,8 mm (šířka, výška, hloubka) magneticky, přičemž jeho hmotnost činí 73 g. Snadno se tedy vejde do každé kapsy či přihrádky v batohu. Zepředu polomatnému casu dominuje 1,45″ dotykový displej, skrze který snadno obstaráte drtivou většinu operací, aniž byste museli sáhnout po telefonu. V pravém rohu najdete praktické očko k provlečení poutka a vzadu pod kloubem pak párovací tlačítko i nabíjecí konektor USB-C. Pouzdru však lze dodat potřebnou energii také bezdrátově, čemuž je uzpůsobena jeho spodní část.

Fotogalerie #4 JBL Live Buds 3 - case front table JBL Live Buds 3 - case back side angle 1 JBL Live Buds 3 - case top detail JBL Live Buds 3 - case bottom table JBL Live Buds 3 - case strap angle Vstoupit do galerie

Párování

Svůj telefon či jiné zařízení vybavené Bluetooth konektivitou spojíte s Live Buds 3 tak, že stisknete zmíněné tlačítko pod kloubem casu, eventuálně jej připojíte k USB portu alespoň na 2 sekundy. Pak už se můžete zaměřit na systémové rozhraní, kde v seznamu vyberete JBL Live Buds 3.

Aplikace JBL Headphones

Chcete-li mít možnost pracovat s veškerými dostupnými funkcemi, je k tomu určena aplikace JBL Headphones, kterou zdarma stáhnete v App Store nebo na Google Play. Její prostředí je čitelné a dobře uspořádané od toho nejdůležitějšího k méně podstatným parametrům. Po spuštění vám bude k dispozici vše co software nabízí. Nejvýše jsou to informace o stavu nabití všech součástí, tedy pravého a levého sluchátka i pouzdra. Nebudete-li si v prvních krocích jistí, v případě zájmu vám pomůže průvodce, jež otestuje, jak dobře jsou sluchátka zasazena v uších a zároveň poskytne několik tipů do začátku mapujících klíčové schopnosti aplikace.

Fotogalerie #5 JBL Live Buds 3 - iPhone SE Get started JBL Headphones app Live Buds 3 screen 1 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 2 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 3 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 4 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 5 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 6 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 7 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 8 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 9 Vstoupit do galerie

Vývojáři rozhraní vybavili třemi záložkami s označením General, Audio a Others. První z nich pod sebou soustřeďuje to nejvýznamnější. Získáte zde přístup například k oddílu věnovanému aktivnímu potlačení hluku a propustnosti – Ambient Sound Control, všemu co souvisí s casem – Smart Charging Case Settings či chytrým automatizacím – Smart Automation, kdy po vsunutí Live Buds 3 zahájí přehrávání, případně přijmou hovor, nebo playback po jejich vytažení ukončí. Nechybí zde ovšem ani přechod do Audio módu, respektive Video módu s upřednostněním kvality v prvním případě a synchronizace se sledovaným obsahem v tom druhém, úprava gest ovládací plochy obou sluchátek a rovněž volba vypnutí zvukových oznámení.

Fotogalerie #6 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 10 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 11 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 12 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 13 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 14 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 15 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 16 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 17 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 18 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 19 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 20 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 21 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 22 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 23 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 24 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 25 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 26 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 27 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 28 Vstoupit do galerie

Detailní úpravy zvuku jsou vám po ruce po klepnutí na záložku Audio. V prvé řadě je to 10pásmový ekvalizér, o kterém jsem se zmínil úvodem, s několika předpřipravenými presety, jež lze rozšířit o svá vlastní vyladění. Následuje sekce Spatial Sound zaměřená na prostorový zvuk a taktéž jmenované vytvoření osobního poslechového profilu Personi-Fi. Níže lze nastavit vyvážení vpravo, vlevo a aktivovat limiter. Zbývající nástroje slouží k optimalizaci zvuku při uskutečňování hovorů, a to na obou koncích. Výchozí varianta Natural pro příjem funguje z mého pohledu nejlépe, přičemž přítomnost slideru pro úroveň slyšitelnosti vlastního hlasu VoiceAware jsem rovněž uvítal.

Fotogalerie #7 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 29 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 30 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 31 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 32 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 33 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 34 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 35 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 36 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 37 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 38 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 39 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 40 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 41 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 42 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 43 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 44 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 45 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 46 Vstoupit do galerie

Vstoupíte-li do Others, budete si moci ze 4 kombinovatelných smyček namíchat svůj vlastní mix relaxačních zvuků – Relax Sound, využít funkci Find My Buds, která usnadňuje nalezení odložených pecek vysláním zvukového signálu, ale také šetřit energii díky přepínačům pro automatický přechod do režimu spánku či vypnutí po vámi zvolené časové prodlevě (30 minut – 2 hodiny).

Fotogalerie #8 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 47 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 48 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 49 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 50 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 51 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 53 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 54 JBL Headphones app Live Buds 3 screen 55 Vstoupit do galerie

Funkce chytrého pouzdra Smart Charging Case

Jak již zaznělo, téměř vše, co byste při poslechu mohli potřebovat upravit, vám dokáže zprostředkovat 14 položek rozhraní dotykového displeje casu bez nutnosti použití aplikace v telefonu. Konkrétně vám bude k dispozici: Ovládání přehrávání, nastavení hlasitosti, aktivace/deaktivace Ambient Sound (ANC, Ambient Aware, TalkThru), zapnutí či vypnutí prostorového zvuku Spatial Sound s předvolbami pro sledování filmů, hudbu i hraní her, přístup k presetům ekvalizéru, časovač (5 – 60 minut), nastavení jasu displeje, možnost změny pozadí uzamčené obrazovky, 3 úrovně slyšitelnosti vlastního hlasu při uskutečňování hovorů VoiceAware, přepínač Auto Play&Pause, povolení notifikací a upozornění na příchozí zprávy, Find My Buds, svítilna a nastavení jazyka.

Fotogalerie #9 JBL Live Buds 3 - ca se slide 4 JBL Live Buds 3 - case slide 1 JBL Live Buds 3 - case slide 2 JBL Live Buds 3 - case slide 3 JBL Live Buds 3 - case slide 5 JBL Live Buds 3 - case slide 6 JBL Live Buds 3 - case slide 7 JBL Live Buds 3 - case slide 8 JBL Live Buds 3 - case slide 9 JBL Live Buds 3 - case slide 10 JBL Live Buds 3 - case slide 11 JBL Live Buds 3 - case slide 12 JBL Live Buds 3 - case slide 13 JBL Live Buds 3 - case slide 14 Vstoupit do galerie

Rozhodně toho tedy není málo a ve většině běžných situací si s pouzdrem vystačíte. Kupříkladu vlastní úpravy ekvalizéru na obrazovce pouzdra neprovedete, což by vzhledem k rozměrům ani nedávalo příliš velký smysl, ovšem jeho dříve uložené úpravy můžete kdykoli vyvolat.

Základní technické údaje

Na ve své cenové kategorii nadprůměrném zvukovém projevu se u JBL Live Buds 3 podílí 0.47″ dynamické měniče s impedancí 13 Ω a frekvenční odezvou 20 Hz až 40 kHz. Zatímco pouzdro komunikuje přes Bluetooth 5.1, sluchátka pro tyto účely využívají verzi 5.3 s profily HFP 1.8, A2DP 1.3.2 a AVRCP 1.6.2. Až 10 hodin přehrávání s vypnutým ANC, respektive 8 hodin, je-li aktivní potlačení hluku zapnuté, zajišťuje v případě sluchátek 3,85V Li-ion baterie s kapacitou 50 mAh. Ta od vybití dostoupí maxima za pouhé 2 hodiny. Rovněž telefonování bude s Live Buds 3 bezproblémové, neboť vám umožňují s někým mluvit (bez aktivovaného ANC) až 5 hodin. Pouzdro, které dokáže k avizovaným 10 hodinám přidat dalších 40, se pak může pochlubit parametry baterie 690 mAh při napětí 3,8 V.

Dojmy, zkušenosti a hodnocení

Za jednu z hlavních předností JBL Live Buds považuji jejich zvukové vlastnosti. Projev je dynamický se silnými basy, jak jsme u JBL zvyklí, zároveň však nepostrádá detaily a zůstává kultivovaný i při vysokých hlasitostech. Aktivní potlačení hluku odvádí dobrou práci a s většinou okolních ruchů si poradí. Se zapnutím TalkThru lze plnohodnotně vést konverzaci, aniž by si člověk vytáhl sluchátka z uší, přičemž propojení s okolním prostředím působí velmi přirozeně. O trochu lepší výsledky jsem očekával při telefonování, neboť osoba, které jsem volal, měla pocit, že je můj hlas poněkud zastřený. Pomohlo však posílení vyšších frekvencí změnou výchozího presetu na Bright v oddílu Voice Settings. Já sám jsem druhou stranu slyšel velmi čistě a neměl důvod k jakýmkoli úpravám. Předvolba Natural mi naprosto vyhovovala.

Myslím, že ten, kdo dává přednost špuntům bez nožičky, bude s Live Buds 3 spokojen. Osobně mám raději tvar s nožičkou, jako jsou Live Beam 3 nebo Tour Pro 3, čistě z hlediska pohodlnější manipulace. Každopádně při správné volbě nástavce drží sluchátka v uších spolehlivě. Rozhodnete-li se třeba jít si zaběhat, budou vám dobrým společníkem. Alespoň já jsem to tak venku při pohybu vnímal. Potěšilo mne rovněž, že na lesklých plochách kupodivu nijak výrazněji neulpívají otisky.

Komunikace s aplikací v telefonu probíhá dostatečně hbitě a bez potíží. Přehledné uspořádání do značné míry kompenzuje absenci češtiny. Ani při ovládání přes chytré pouzdro jsem nenarazil na problémy, jen je třeba se trochu sžít s odezvou displeje.

Stabilitě spojení není co vytknout, a to jak v interiéru, tak venku v otevřeném prostoru, kde se dostanete klidně i za hranici 100 m bez výpadku. Taktéž zkušenost s vícebodovým připojením mezi iPhonem a MacBookem byla pozitivní. Vše fungovalo svižně a bez komplikací.

Osobní srovnání předností modelů série Live

Posoudit parametry série Live není nijak obtížné a vyjma fyzického vzhledu mnoho zásadních rozdílů, snad kromě výdrže baterie 12 hodin (s vypnutým ANC), kde vítězí Live Beam 3, při takovém srovnání nenajdete. Proto bych se zaměřil více na osobní dojmy z testování.

Klíčovým faktorem je samozřejmě to, jaký tvar vám sedí nejvíce. Jsou-li to pecky, pak budou nejspíš Live Flex 3 to pravé. Izolace od okolního prostředí možná nebude tak intenzivní jako u ostatních dvou modelů, ovšem poskytnou vám možná o něco větší pohodlí. O 2 hodiny kratší dobu přehrávání zde kompenzuje v rámci série nejvyšší kapacita baterie pouzdra, která dokáže zprostředkovat až 40 hodin provozu.

JBL Live Beam 3 mi tvarově vyhovovala asi nejvíce, což se podepsalo na pocitu ze zvukového projevu. Doporučení stránky JBL Fit Checker perfektně zapadlo do mé představy o dobrém řešení. V tomto případě jsem měl oproti Buds 3 o něco málo lepší zkušenost při telefonování, tedy vyřizujete-li se sluchátky často množství hovorů, jde o jeden z faktorů, pro který by vedle kvalitního poslechu pro vás mohly představovat ideální volbu.

A na závěr jsem si nechal Live Buds 3. Jejich předností je jednoznačně to, jak dobře sedí v uších. Pokud se tedy rádi věnujete pohybu, ale též za předpokladu, že se poohlížíte po něčem, co pěkně vypadá, ale přitom je svým vzhledem decentní, budou pravděpodobně tato sluchátka naplňovat obraz ideálu.

Celá série se s ohledem na svou cenovou hladinu vyznačuje nadprůměrnou kvalitou zvuku a opravdu bohatou výbavou technologiemi, díky kterým snadno docílíte přesně takového podání, jež vás bude těšit i bavit.

Cena JBL Live Buds 3

Aktuální cenovka sluchátek JBL Live Buds 3 činí 5 190 Kč.

Slevový kód

Pokud vás sluchátka zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu LIVEBUDS3LSA15 je můžete získat o 15 % levněji, avšak musíte být rychlí. Slevový kód lze využít pouze 10x.

Sluchátka lze zakoupit zde