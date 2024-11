Nejlepší inovace roku jsou tu! Časopis TIME ocenil chytré zrcadlo, robotické kalhoty i elektrokočárek

Jak by se vám líbilo mít přímo v koupelně vlastního psychologa? Nebo co třeba vyrazit na nákupy s kočárkem, který se sám tlačí i houpe? Americký TIME magazín se svým každoročním výběrem nejchytřejších vynálezů dokazuje, že tuhle zdánlivou hudbu budoucnosti můžete mít doma už teď.

Žebříček Best Inventions mapuje ty nejpokrokovější spotřebitelské novinky a letos se na něm umístilo úctyhodných 200 produktů. Výběr provádí redaktoři z nominovaných výrobků na základě míry inovace, praktičnosti a celkového přínosu společnosti i planetě. Výsledný seznam pak pokrývá širokou škálu kategorií – od zdravotnických pomůcek, přes chytré gadgety do domácnosti, až po revoluční outdoorové vybavení či vzdělávací nástroje. I letos tak čtenáře překvapí vychytávky, které se ještě před lety objevovaly jenom v žánru sci-fi.

Nový trend nebo standard?

Elektromobilita v dnešní době proniká už do tolika oblastí, že došlo i na kočárky. Pokud jste někdy vyzkoušeli elektrokolo, tak si mechanismus snadno představíte – kočárek e-Gazelle S díky funkci chytrého asistenta pomůže všude, kde to nejvíc potřebujete. Zvládnete ho tak hravě vytlačit do kopce jedním prstem i při plném naložení. Po cestě z kopce naopak oceníte automatické brždění a diskrétně integrovaný elektromotůrek můžete aktivovat i pro snazší jízdu ve složitém terénu. A co když si chcete v klidu vychutnat kafíčko, knížku nebo setkání s přáteli? Stačí zapnout funkci samostatného houpání, která vaše miminko dokonale ukolébá.

e-Gazelle S je už druhým počinem firmy Cybex v oblasti elektrokočárků. Oproti prvnímu luxusnímu modelu e-Priam, který byl na trh uveden před pěti lety, je však e-Gazelle S navržen pro běžné rodiny a díky tomu je i cenově dostupnější. Navíc nabízí celou řadu různých konfigurací a na jednom podvozku tak můžete klidně vozit jedináčka s nákupem, nebo třeba dvojčata s celou výbavou. Jen si to představte! Celodenní výlety bez únavy, pohodlné vycházky do přírody, usnadnění práce s kočárkem prarodičům… Není divu, že popularita elektrokočárků raketově stoupá a že se nám pomalu rýsuje nový rodičovský standard.

Osobní psycholog na doma

Důležitost mentální hygieny vnímá čím dál větší počet lidí, ne všichni však mají tu možnost pravidelného docházení k terapeutovi – nehledě na jejich obrovský nedostatek. Naštěstí se do toho vložila firma Baracoda, která letos v lednu představila první chytré zrcadlo na světě, BMind Mirror. To kombinuje psychologickou analýzu s interaktivními funkcemi a pomocí umělé inteligence vyhodnocuje aktuální náladu uživatele. Na tomto základě pak poskytne personalizovaná doporučení pro zvládání stresu, zvyšování celkové pohody, ale třeba i pro lepší usínání. Vše probíhá prostřednictvím gest a hlasových příkazů, takže plocha zůstává krásně čistá.

Vedle žebříčku časopisu TIME byla tato designová novinka nedávno oceněna také na veletrhu spotřební elektroniky CES 2024 v kategorii chytrá domácnost. Ředitel firmy Thomas Serval věří, že věnování naší pozornosti i zdánlivým maličkostem, jako je každodenní nálada, představuje zásadní krok k proměně preventativní péče o zdraví. Takže zrcadlo, zrcadlo, jak se dneska máme?

Do hor jako transformer

Exoskelet je něco jako vnější kostra a její vývoj představuje naději pro miliony lidí po celém světě, kteří trpí problémy s pohybovým aparátem. Svoji vlastní verzi nyní představila outdoorová firma Arc’teryx, která spojila síly se specialistou na exoskelety, technologickou společností Skip. Jedinečné kalhoty MO/GO™ pomocí inovativní technologie imitují funkci hamstringu a čtyřhlavého svalu stehenního, díky čemuž pocitově odlehčují svému nositeli až 13,6 kilogramů. Podporu kalhoty nabízí při stoupání i cestě z kopce a její míru si může uživatel zvyšovat či snižovat pomocí dvou tlačítek. Umělá inteligence jinak sama analyzuje pohyb nositele i terén a dodává podporu podle předpokládané potřeby. Při plném vytížení má baterie zatím jen tříhodinovou životnost, kalhoty ale mají speciální kapsu na záložní baterku a dobíjení není nijak složité.

Inspirací pro tento koncept byly exoskelety tradičně používané v rehabilitaci. Kalhoty MO/GO™ nyní přináší tuto technologii běžné populaci, vrací energii a sebejistotu starším lidem a pomáhají méně zdatným jedincům objevovat krásy přírody. Navíc se díky nim rodí úplně nová kategorie oblečení nazývaná „movewear“, díky níž je pohyb dostupnější, příjemnější a jednodušší. Co myslíte, vyzkoušeli byste je?